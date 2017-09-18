Андрій ПЯТОВ: «Найбільшою мрією було потрапити до збірної України»

Воротар національної збірної команди України Андрій Пятов відповів на запитання вболівальників із соціальних мереж.



- Який матч вважаєте найкращим у кар’єрі, а який - найгіршим?

- Я не розділяю матчі за такою градацією. Яким би не вийшов поєдинок, він все одно залишається в пам’яті. Все ж, напевне, найбільш запам’ятався фінал Кубку УЄФА в 2009 році.



- На кого рівнялися в дитинстві?

- Якщо брати світових воротарів, то це – Джанлуїджі Буффон. Навіть у солідному віці італієць демонструє свою майстерність. З вітчизняних голкіперів, звісно, це Олександр Шовковський. Крім того, я з Кропивницького, тому раніше пильно слідкував за Іллею Близнюком. Пам’ятаю, як ще малим подавав м’ячі.



- Як Вас називають партнери на полі?

- Усе просто: Пят – від прізвища. Таке звернення прикріпилося до мене давно. І хлопцям зручно, і я вже звик.



- З ким найбільше товаришуєте в розташуванні збірної України?

- З усіма маю добрі стосунки. Стараюсь спілкуватися з усіма.



- Чому ви не граєте під першим номером?

- Як почалася професіональна кар’єра футболіста, ніколи не одягав воротарський светр з першим номером. У «Полтаві» дали 21-й номер, в «Шахтарі» – 30-й, він мені подобається. У збірній тривалий час «одиничка» була у Шовковського. Я ж носив 12-й вже не один рік, тому змінювати його не став.



- Кого вважаєте найперспективнішим українським воротарем?

- Нікого виділяти не стану. В нашій країні хороша школа голкіперів і маститі тренери. Кожному талановитому воротарю потрібно працювати, тоді вони зможуть стати успішними в футболі.



- У кого в збірній найкраще почуття гумору, а хто навпаки – вкрай серйозний?

- У команді достатньо жартівників. Сергій Кривцов, Євген Коноплянка, Олександр Зінченко – у кожного своя родзинка. Молоді гравці, яких лише нещодавно почали викликати, поки більш серйозні.



- За який клуб Ви мріяли в грати в дитинстві?

- Тоді, звичайно, хотів виступати за свою місцеву команду – «Зірку». Дивився і європейські чемпіонати: «Манчестер Юнайтед» та «Мілан» були дуже сильними. Найбільшою мрією було потрапити до збірної України.



- Пам’ятаєте свою першу гру за національну команду?

- Звісно, проти Узбекистану, десять років тому. Тоді ми перемогли 2:1, пропустили на останніх хвилинах. Було дуже образливо, що не зміг відстояти «на нуль».



- Чи досягли усього, чого хотіли в житті?

- Звичайно, що ні. Завжди хочеться більшого. Вважаю, коли є мотивація досягати нових вершин – це добре. Людина завжди має крокувати вперед і отримувати нові знання.