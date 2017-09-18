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Сборная Украины провально выступила в Суперфинале Евролиги

Наша команда заняла итоговое седьмое место

  • 18.09.2017 12:52
  • 800 просмотров
  • 1 комментария
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beachsoccer.com
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Сборная Украины завершила выступления в Суперфинале Евролиги, который проходил в итальянском городе Террачина.
 
После поражений от хозяев турнира (4:11) и россиян (3:4) футболисты Евгения Вареницы встретились со сборной Беларуси и уступили  – 0:2.
 
В матче за 7-е место сборная Украины в серии пенальти обыграла команду Польшу со счетом 2:1 (в основное время была зафиксирована ничья — 4:4).

Победу в Суперфинале Евролиги праздновала сборная России, которая обыграла в решающем матче команду Португалии со счетом 3:1. 

Отметим, что россияне в пятый раз в истории выиграли Евролигу, сравнявшись по числу титулов с португальцами и испанцами. Ранее они побеждали на этом престижном соревновании в 2009, 2011, 2013 и 2014 годах.
 
В матче за третье место сборная Италии победила по пенальти команду Испании.

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    odessa_mutter
    online
      odessa_mutter, 18.09.2017 13:36
    -2
    Смотрел пару матчей СБУ - с россиянами и белоруссами. На удивление слабо выглядели, по сравнению с прошлыми годами.
    Респект, что исправились и не стали педалировать судейство.
    Даже у откровенно слабых братанов-пшеков выйграли только по пенальти.
    Россиян с заслуженной победой. Португезы с трудом забили мяч, за минуту до конца, что бы уйти от позорного сухаря.
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