Сборная Украины провально выступила в Суперфинале Евролиги

Сборная Украины завершила выступления в Суперфинале Евролиги, который проходил в итальянском городе Террачина.
После поражений от хозяев турнира (4:11) и россиян (3:4) футболисты Евгения Вареницы встретились со сборной Беларуси и уступили – 0:2.
В матче за 7-е место сборная Украины в серии пенальти обыграла команду Польшу со счетом 2:1 (в основное время была зафиксирована ничья — 4:4).
Отметим, что россияне в пятый раз в истории выиграли Евролигу, сравнявшись по числу титулов с португальцами и испанцами. Ранее они побеждали на этом престижном соревновании в 2009, 2011, 2013 и 2014 годах.
Победу в Суперфинале Евролиги праздновала сборная России, которая обыграла в решающем матче команду Португалии со счетом 3:1.
Отметим, что россияне в пятый раз в истории выиграли Евролигу, сравнявшись по числу титулов с португальцами и испанцами. Ранее они побеждали на этом престижном соревновании в 2009, 2011, 2013 и 2014 годах.
В матче за третье место сборная Италии победила по пенальти команду Испании.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Респект, что исправились и не стали педалировать судейство.
Даже у откровенно слабых братанов-пшеков выйграли только по пенальти.
Россиян с заслуженной победой. Португезы с трудом забили мяч, за минуту до конца, что бы уйти от позорного сухаря.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.