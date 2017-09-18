Сборная Украины провально выступила в Суперфинале Евролиги

Сборная Украины завершила выступления в Суперфинале Евролиги, который проходил в итальянском городе Террачина.

После поражений от хозяев турнира (4:11) и россиян (3:4) футболисты Евгения Вареницы встретились со сборной Беларуси и уступили – 0:2.

Победу в Суперфинале Евролиги праздновала сборная России, которая обыграла в решающем матче команду Португалии со счетом 3:1.



Отметим, что россияне в пятый раз в истории выиграли Евролигу, сравнявшись по числу титулов с португальцами и испанцами. Ранее они побеждали на этом престижном соревновании в 2009, 2011, 2013 и 2014 годах.

В матче за третье место сборная Италии победила по пенальти команду Испании.

В матче за 7-е место сборная Украины в серии пенальти обыграла команду Польшу со счетом 2:1 (в основное время была зафиксирована ничья — 4:4).