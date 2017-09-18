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Александр ПРИЗЕТКО: Металлист 1925 полностью нейтрализовал СК Днепр-1

Наставник харьковской команды поделился впечатлениями о поединке (1:1)

  • 18.09.2017 12:48
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ФК Металлист 1925. Александр Призетко
© ФК Металлист 1925. Александр Призетко

Комментарий главного тренера ФК «Металлист 1925» Александра Призетко после матча с СК «Днепр-1» (1:1).

- Была хорошая игра с обеих сторон, думаю, она и зрителям понравилась. По своей команде могу сказать следующее: первый тайм получился у нас лучше, ребята выполняли все, о чем мы с ними разговаривали. Единственное, в чем мы «Днепру» проиграли, это в исполнении стандартных положений. Особенно - во втором тайме. Нам и гол забили и еще один раз простили, попав в штангу и перекладину. В перерыве говорили ребятам, что нужно находить момент и забивать второй мяч. Увы, не получилось. В целом же, действиями своих футболистов я доволен.

- До 70-й минуты вы не проводили замены. Почему?
- В такую игру, считаю, очень тяжело выходить на замену. Уже потом решил заменить уставших Чегурко и Давыдова. Ну а так, футболисты выполняли установку и менять кого-то я смысла не видел.

- Как вам «Днепр»?
- Хорошая команда. Я смотрел все игры с ее участием. Сегодня наши футболисты, считаю, полностью нейтрализовали своих визави.

- Ваше мнение относительно красной карточки Емельянову.
- Не думаю, что там стоило ее показывать. Желтая - да, но красная... Соперник играл низко, а Влад его по сути не видел. Теперь несколько матчей проведем без него.

Источник — ФК Металлист 1925

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