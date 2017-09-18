Аляксандр Гутар — кращий гравець 9 туру УПЛ

Да ну. А я думал с террористами на блок-посту фотосессию сделать.

гы а за что он её в начале схватил, шалун

А что же в вас метать, если кроме говна вы ничего не кушаете!

Не обижай мальчика! Это будущее донецкого Шахтёра, который через пару лет, когда Ахметов сядет за...

Почему запретить: пускай бьёт по своим воротам, на которых стоит Пятов, в стиле Ордеца в игре с Н...

Висловився вірно, але припустився помилки - це Наполі рвала на шматки Копанку, а фарт був на боці...

проЩиытвать шансы блин ну емае ну я так давно не ржал это новое слово в футболе!