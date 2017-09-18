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Аляксандр Гутар — кращий гравець 9 туру УПЛ

Експертна рада високо оцінили дії голкіпера «Чорноморця» в матчі проти «Шахтаря» (0:0)

  • 18.09.2017 12:23
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УПЛ
© УПЛ

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 9 туру Чемпіонату УПЛ.

Хто увійшов до складу експертної ради? Сергій Нагорняк, Олександр Сопко, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Дмитро Поворознюк, Ігор Циганик, Ігор Яворський, Геннадій Орбу, Анатолій Чанцев, Леонід Буряк.

За підсумком голосування перемогу здобув білоруський голкіпер «Чорноморця» Аляксандр Гутар, який у матчі з «Шахтарем» відбив кілька «мертвих» м’ячів. Він більш аніж у два рази випередив хавбека «Олександрії» Сергія Старенького!

Источник — УПЛ

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