Александр ИЩЕНКО: «Новички УПЛ способны пробиться в еврокубки»

Александр Ищенко в середине 1990-х возглавлял «Звезду», которая в дебютном сезоне в высшей лиге смогла занять шестое место в чемпионате. Специалист рассказал, чего можно ожидать от новичков Премьер-лиги - «Вереса» и «Мариуполя».

«Главное, чтобы «Вересу» и «Мариуполю» хватило запала на весь сезон, — говорит эксперт Александр Ищенко. — Сейчас видно, они хотят доказать, что способны пробиться в еврокубки. Для любой команды это серьезный эмоциональный подъем. Но если проанализировать их состав, то ничего удивительного мы не увидим. Там собраны более чем опытные исполнители, так что в их успехах все закономерно, сенсации нет. Вот в моей «Звезде», например, в середине 1990-х было идеальное сочетание опыта и молодости, которые помогли подняться в элите. А вот что будет с ними в еврокубках, то тут уже сложнее сказать. Все же квалификация футболистов «Вереса» и «Мариуполя» нам известна. Если брать азовцев, все они находились в поле зрения «Шахтера» и если не оказались в составе горняков, то в Европе им явно будет сложно».