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Гари КЭХИЛЛ: «Мы не сумели вскрыть оборону Арсенала»

Защитник «Челси» подвел итоги поединка с лондонским клубом (0:0)

  • 18.09.2017 12:02
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ФК Челси. Гари Кэхилл
© ФК Челси. Гари Кэхилл

Гари Кэхилл признает, что ничью в матче с «Арсеналом» (0:0) можно считать неплохим результатом.

Капитан «синих» вернулся в состав и помог команде сыграть на ноль в домашнем дерби с «канонирами». «Челси» не сумел взломать оборону «Арсенала, и с февраля 2016 года команда оформила первую безголевую ничью. Этот результат позволил команде Антонио Конте набрать 10 очков после 5-ти туров в АПЛ.

«Это было неприятно, временами матч складывался неудачно, – говорит Кэхилл. – Естественно, мы хотели выиграть встречу, но важно, что мы не проиграли, не сумев добиться победы. Это важное очко».

«Мы старались создавать моменты. Мы создали больше моментов в предыдущих матчах, но (в воскресенье – прим.ред.) мы играли против хорошего соперника. Каждая из команд имела пару шансов, чтобы забить гол. У Педро был шанс в начале игры, но его удар был отражен».

«Мы были разочарованы, потому что прикладывали усилия, но соперник хорошо оборонялся и позволил нам создать лишь несколько моментов. Мы много владели мячом, но толком не сумели вскрыть их оборону».

«Это было хорошее, напряженное лондонское дерби, – добавляет Кэхилл. – Я не думаю, что в игре было много событий. В концовке пошёл открытый футбол, и, возможно, мы могли бы вырвать победу, но этого не произошло».

«Мы хотим побеждать в каждой домашней игре. Мы ощущаем, что способны играть на победу всякий раз, когда выступаем здесь, и мы старались это делать, но пришлось удовлетвориться одним очком».

Источник — ФК Челси

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