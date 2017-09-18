Марек ГАМШИК: «Реабилитировались после поражения от Шахтера»

Хавбек «Наполи» Марек Гамшик прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 4 тура Серии А против «Беневенто» (6:0
«Мы показали свою силу. После нашего поражения от «Шахтера» нам пришлось реабилитироваться с помощью победы, и мы это сделали», – сказал Гамшик.
Напомним, в прошлую среду, 13 сентября, «горняки» одержали победу над «Наполи» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:1.
Источник — ФК Наполи
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