Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Марек ГАМШИК: «Реабилитировались после поражения от Шахтера»

Полузащитник «Наполи» – об убедительной победе над «Беневенто» в чемпионате Италии

  • 18.09.2017 11:45
  • 474 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Getty Images. Марек Гамшик
© Getty Images. Марек Гамшик

Хавбек «Наполи» Марек Гамшик прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 4 тура Серии А против «Беневенто» (6:0

«Мы показали свою силу. После нашего поражения от «Шахтера» нам пришлось реабилитироваться с помощью победы, и мы это сделали», – сказал  Гамшик.

Напомним, в прошлую среду, 13 сентября, «горняки» одержали победу над «Наполи» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:1.

Источник — ФК Наполи

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Kris Nolty
      Kris Nolty, 18.09.2017 13:23
    0
    да поуй, Беневенто, хотел посрать, а посцал - реабилитировался
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.