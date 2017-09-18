Артем ФРАНКОВ: «Конфликт Суркиса и Шевченко оказался мыльным пузырем»

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков поделился мнением о недопонимании, возникшем между главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко и президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом.
«Как мы с вами и предполагали, «конфликт» Игоря Суркиса и Андрея Шевченко – ультиматум, наезд, «хрен вам комсомольцев в крестный ход» - оказался в чистом виде мыльным пузырем, который попытались запустить, а он не полетел. Игорь Михайлович и Андрей Николаевич благополучно встретились на матче «Динамо» - «Скендербеу» (как говорят сейчас, «на полях саммита») и совершенно спокойно выяснили все непонятки. Вспомнили о подчас противоположных интересах клуба и сборной – которые, тем не менее, приходится совмещать, о том, что после того как гораздо легче быть умнее, о том, что такое тренерская ответственность и за результат, и за людей с прицелом на будущее. В конце концов, они скоро четверть века как знакомы, потому договориться всегда сумеют – и даже где-то уступить. Расстались совершенно по-дружески, пообещав всячески помогать друг другу», — написал Франков в своей конференции.
Источник — MatchDay
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.