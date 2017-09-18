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Артем ФРАНКОВ: «Конфликт Суркиса и Шевченко оказался мыльным пузырем»

Главред «Футбола» уверен, что сторонам удалось достичь взаимопонимания

  • 18.09.2017 11:39
  • 1162 просмотров
  • 3 комментария
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Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков поделился мнением о недопонимании, возникшем между главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко и президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом.

«Как мы с вами и предполагали, «конфликт» Игоря Суркиса и Андрея Шевченко – ультиматум, наезд, «хрен вам комсомольцев в крестный ход» - оказался в чистом виде мыльным пузырем, который попытались запустить, а он не полетел. Игорь Михайлович и Андрей Николаевич благополучно встретились на матче «Динамо» - «Скендербеу» (как говорят сейчас, «на полях саммита») и совершенно спокойно выяснили все непонятки. Вспомнили о подчас противоположных интересах клуба и сборной – которые, тем не менее, приходится совмещать, о том, что после того как гораздо легче быть умнее, о том, что такое тренерская ответственность и за результат, и за людей с прицелом на будущее. В конце концов, они скоро четверть века как знакомы, потому договориться всегда сумеют – и даже где-то уступить. Расстались совершенно по-дружески, пообещав всячески помогать друг другу», — написал Франков в своей конференции.

Источник — MatchDay

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Комментарии
    Христина Соломко
      Христина Соломко, 18.09.2017 12:24
    0
    Франков -ти шавка . але не треба так нагло лизати.Cказане Сурікатом ти не злижеш.
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    stopor2016
    stopor2016, 18.09.2017 12:32
    0
    А для Дениски с Леонкой - так прямо начало третьей мировой. И для Христи.
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    lenares83
      lenares83, 18.09.2017 12:45
    +3
    Я не вкурсе, из за чего там хумиха.
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