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ФФУ победила футбольные суеверия. Обзор 12-го тура Первой лиги

Дабы не повторить судьбу «Десны» «Арсенал» заранее готовится к УПЛ

  • 18.09.2017 11:32
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ФК Арсенал
© ФК Арсенал

Тихой сапой, но очень уверенно движется в чемпионате Первой лиги его нежданный лидер. Позади уже треть дистанции, но пока никто не смог сдвинуть «Арсенал» с первой строчки: он сыграл уже со всеми главными конкурентами, но в графе «поражения» по-прежнему красуется гордый ноль.

И хотя матчей впереди еще предостаточно, будет и непредсказуемый длинный зимний перерыв, нет-нет, да и закрадываются в канонирские головы мысли об УПЛ. Не так давно столичный клуб пополнился целой ватагой новичков, среди которых заполучил классного забивалу Эсеолу, есть в наличии все условия для работы (шикарная база в Счастливом), амбициозный тренер Литовченко. По словам которого, руководство уже подыскивает в Киеве и приличную домашнюю арену, соответствующую требованиям УПЛ. Вроде и преждевременно, не на фарт (как бы не отнекивались некоторые футболисты, но народ они очень суеверный), это как до свадьбы невесту в платье увидеть или коляску до родов покупать. Но, видимо, стоит перед глазами печальный пример «Десны», отчаянно не пущенной в Премьер-лигу из-за неподготовленности к этому глобальному турниру. Вот и приходится, наплевав на приметы, готовится заранее.

А тем временем сама команда продолжает наводить шороху. В Одессе канониры расстреляли «Жемчужину», снова блеснула новая-старая звезда, только на сей раз Эсеола отметился дублем. Это лишь третий матч Дерина после возвращения, а на его счету уже четыре мяча. Примечательно, что в протоколе тренером одесситов в этом матче значился Дмитрий Горбатенко, на пресс-конференцию пришел спортдир Леонид Гайдаржи, но, по информации Sport.ua, тренировочным процессом руководил экс-наставник «Черноморца» Александр Бабич. Пройдя стажировку у Фонсеки в «Шахтере», специалист, видимо, решил не уезжать из Одессы.

Не упустила свое второе место и «Полтава». Соперник был не очень грозный — «Николаев», но крайне неудобный. В пяти последних домашних матчах с ним полтавчане выиграли лишь однажды. В этот раз обошлось без неприятностей и подопечным Анатолия Бессмертного достались три очка — 2:0. А забивали Парамонов и Покотылюк, для которых это первые голы в чемпионате.

Открывал же 12-й тур еще один претендент на УПЛ: «Ингулец», приехавший в гости к «Волыни». Раздавшим долги и оглядевшимся в новом турнире лучанам удалось отобрать очки у одного из лидеров. Причем гостям даже пришлось отыгрываться. Сделать это удалось на 52-й минуте, когда реноме лучшего бомбардира первенства подтвердил Александр Акименко. Сейчас он забил 10-й мяч, а два предыдущих в прошлом туре провел в день, когда супруга родила ему двух сыновей-близнецов!

Не на шутку разошлась «Десна». После поражения в 9-м туре от «Арсенала» (0:1) черниговцы в третьем поединке кряду забивают по три мяча. В этот раз досталось «Сумам». Как раз после дисквалификации вернулся форвард Филиппов и именно его гол стал победным. Первым мячом в сезоне отметился Максим Банасевич, который до этого сыграл лишь четыре минуты в нынешнем первенстве. Плюс впервые за «Десну» забил недавний новичок Темури Парцвания.

Матч против «Оболони-Бровар» винникивский «Рух» проводил не у себя дома, а на львовском стадионе «СКИФ». Это было запланировано в рамках программы, согласно которой клуб будет играть домашние матчи в разных районах Львова. Дебютная акция прошла удачно, подопечные Владимира Мазяра сумели победить и выбраться из зоны вылета. А вот дела «Оболони» идут совсем худо, пять матчей команда не может выиграть и столько же забить. Эти беды привело к тому, что тренер киевлян Олег Мазуренко сразу же после игры подал в отставку.

После разгромного провала в матче с «Ингульцом» (0:4) нужно было приходить в себя харьковскому «Гелиосу». В этом туре соперником «солнечных» стал «Колос», также пребывавший не в лучшем настроении после поражения от «Жемчужины» (0:1). Победу удалось одержать команде Сергея Сизихина, не помог хозяевам и звездный новичок Владимир Лысенко, отметившийся в дебютном матче только желтой карточкой.

И «Горняку-Спорт», и «Кремню» очень нужны очки. Если команда из Горишних Плавней идет рядом с зоной вылета, то кременчугские футболисты именно в ней и находятся. Победить удалось хозяевам поля, подопечные Сергея Пучкова уже четыре тура не проигрывают и столько же не пропускают.

«Черкасский Днепр» подходил к матчу с «Авангардом» в статусе последней команды таблицы, дела шли худо, уже в трех турах она не чувствовала вкуса побед и голов. В поединке с краматорцами забить наконец-то удалось, вот только радости от этого мало, итоговое поражение — 1:2 оставляет черкассчан на последнем месте, а краматорцев победа приближает к первой шестерке.

«Нефтяник-Укрнефть» также имел не лучшие показатели в плане набранных очков (лишь 10) и 13-е место в таблице. Ахтырский коллектив приехал в гости к «Балканам», шедшим в серединке таблицы. Матч завершился ничьей 1:1, хозяевам пришлось отыгрываться, и сделать это удалось благодаря новичку команды Алишеру Якубову, для которого это второй матч за зарянцев и дебютный гол. У «Нефтяника» это уже пятая ничья в чемпионате, никто больше не расписывал столько мировых.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Первая лига. 12-й тур

15 сентября, пятница

«Волынь» — «Ингулец» —  1:1
Голы: Шаповал, 2 — Акименко, 52.

«Десна» — «Сумы» — 3:0
Голы: Филиппов, 18, Парцвания, 70, Банасевич, 80.

16 сентября, суббота

«Рух» — «Оболонь-Бровар» — 1:0
Гол: Хомченко, 74.

«Горняк-Спорт» — «Кремень» — 1:0
Гол: Фаюк, 48.

«Полтава» — «Николаев» — 2:0
Голы: Парамонов, 41, Покотылюк, 90+2.

«Жемчужина» — Арсенал» — 0:3
Голы: Батальский, 37, Эсеола, 48, 58.

«Колос» — «Гелиос» — 1:2
Голы: Поздеев, 49 пенальти — Козлов, 39, Субочев, 47.

«Авангард» — «Черкасский Днепр» — 2:1
Голы: Собко, 26 пенальти, Иващенко, 64 —   Тарасенко, 87.

«Балканы» — «Нефтяник-Укрнефть» — 1:1
Голы: Якубов, 47 —   Кателин, 10.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Источник — Sport.ua

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