ВИДЕО ДНЯ. Хацкевич обнял Монзуль после того, как накричал на нее

В одном из игровых эпизодов матча «Динамо» – «Олимпик» (2:1) наставник киевлян Александр Хацкевич не согласился с решением главного судьи и повышенным тоном с применением нецензурной лексики выразил недовольство четвертому арбитру Катерине Монзуль, которая подошла успокоить его.
Осознав, что перед ним в первую очередь женщина, белорусский наставник мгновенно овладел эмоциями, улыбнулся и обнял арбитра в честь примирения. Монзуль также предпочла быстро загладить неприятный рабочий момент и ответила взаимностью.
Источник — Sport.ua
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