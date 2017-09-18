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ВИДЕО ДНЯ. Хацкевич обнял Монзуль после того, как накричал на нее

Наставник «Динамо» не согласился с решением главного арбитра, но быстро сменил гнев на милость

  • 18.09.2017 11:31
  • 4355 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФФУ. Катерина Монзуль
© ФФУ. Катерина Монзуль

В одном из игровых эпизодов матча «Динамо» – «Олимпик» (2:1) наставник киевлян Александр Хацкевич не согласился с решением главного судьи и повышенным тоном с применением нецензурной лексики выразил недовольство четвертому арбитру Катерине Монзуль, которая подошла успокоить его.

Осознав, что перед ним в первую очередь женщина, белорусский наставник мгновенно овладел эмоциями, улыбнулся и обнял арбитра в честь примирения. Монзуль также предпочла быстро загладить неприятный рабочий момент и ответила взаимностью.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    kalabok100
    online
      kalabok100, 18.09.2017 12:42
    +6
    Но за сисю чуток потрогал!
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    lenares83
      lenares83, 18.09.2017 12:47
    0
    Да он как пацана ее потискал. Как то не солидно
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    darvey77
    online
      darvey77, 18.09.2017 13:39
    0
    гы а за что он её в начале схватил, шалун
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