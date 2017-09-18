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Ивица ЖУНИЧ: «Черноморец заслужил ничью с Шахтером»

Защитник одесского клуба поделился впечатлениями о поединке с «горняками» (0:0)

  • 18.09.2017 11:35
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Метки
ФК Черноморец
© ФК Черноморец

Защитник «Черноморца» Ивица Жунич прокомментировал ничью с «Шахтером» (0:0) в матче 9 тура УПЛ.

— Тяжелый матч. Мы понимали, что предстоит поединок против сильнейшей команды Украины, действующего чемпиона. Думаю, в защите сегодня действовали хорошо, выполнили тренерские установки: «Надежно сыграть у своих ворот и контратаковать при первой возможности».

— Во втором тайме ты удивил зрителей и соперников проходом по левой бровке.
— (улыбается) Я люблю совершать такие неожиданные рейды. Конечно, на первом месте для меня выполнение основных функций в защите, но если ситуация располагает, то с удовольствием подключаюсь к атаке. Жаль, что в эпизоде, о котором вы говорите, никого из партнеров не оказалось в центре, куда я собирался перевести мяч.

— По тому, как складывалась встреча, как считаешь, мог ли «Черноморец» замахнуться на большее?
— Трудно сказать. «Горняки» — очень непростой соперник. Они создали достаточно много моментов. У нас тоже было несколько возможностей забить. Скажу так, «Черноморец» выложился на 100 процентов. Ничья — заслуженный результат.

Источник — ФК Черноморец

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