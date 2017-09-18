Александр ГУТОР: «Шахтер — мощная команда, но и с ней можно играть»

Голкипер «Черноморца» Александр Гутор подвел итоги матча 9 тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (0:0).

— По играм с лидерами часто оценивают силу чемпионата в целом. Было видно, что «Шахтер» — команда мощная, с хорошим подбором исполнителей. Но правильно подобранная тактика показала, что и против таких сильных соперников можно добиваться положительного результата. Главное верить в себя и полностью отдаваться на поле. Во всех европейских чемпионатах отнюдь не редкость, когда клуб, идущий в таблице ниже, отбирает очки у лидера. Если оценивать матч постфактум, мне кажется, что в каких-то моментах на нашей стороне было и везение. Это, разумеется, помимо нашей запредельной самоотдачи. У нас было, как минимум, два хороших шанса, чтобы выйти вперед, но результат такой, какой заслужили команды. Рассуждать, как могло бы быть, не имеет смысла.

— Твой дебют на одесском стадионе перед болельщиками «Черноморца». Можно сказать, своей игрой ты сходу завоевал их симпатии. Как тебе с поля ощущалась атмосфера?

— Мне очень понравилась аура, которая витала сегодня над ареной. Она была близка по накалу к матчам Лиги чемпионов и Лиги Европы. Огромное спасибо болельщикам, которые так горячо и искренне поддерживали нас все девяносто минут. Действительно были настоящим двенадцатым игроком. Я думаю, что мы добились ничьей против «Шахтера», в том числе, благодаря им. Это и их заслуга тоже.