Антонио КОНТЕ: «В играх такого масштаба может случиться что угодно»

Антонио Конте впервые сыграл вничью на «Стэмфорд Бридж» (0:0 с «Арсеналом»). И все же, оценивая исход матча, итальянский специалист был настроен оптимистично. Конте отметил, что его настроение сегодня ближе к победному, а также отметил невезение, из-за которого его команда в очередной раз завершала матч в неполном составе.

Трудная ничья в воскресном матче оказалась для главного тренера первой во главе. Однако красная карточка, показанная в конце встречи Давиду Луису за фол на Сеаде Колашинаце, стала для «синих» пятой в последних восьми матчах с учетом финала Кубка Англии.

«Мы сыграли хорошо, — резюмирует Конте. — В играх такого масштаба произойти может что угодно, и это всем хорошо известно. Обе команды создавали шансы и стремились победить».

«Мы сильно провели первые 20 минут матча, однако в первом тайме проигрывали центр поля. Тем не менее, люди иногда забывают, что «Арсенал» входит в 6 лучших команд Англии. Мы знали, что нам предстоит сложный матч, и были готовы этому. У «Арсенала» много классных игроков и сильная команда».

Комментируя удаление Давида Луиса, Конте обратил внимание на нарушения, непосредственно предшествовавшие фолу нашего защитника…

«Вы отлично знаете, что я не комментирую решения арбитра. Я не делал этого раньше и не стану сегодня. Я хотел бы лишь обратить внимание на важные моменты, предшествовавшие подкату Давида. Естественно, там был фол. Арбитр принял решение [показать красную карточку], но если бы он остановил игру ранее, этого бы не произошло».

«Этому эпизоду предшествовала целая серия фолов. Игроки соперника продолжали наседать на него [Луиса] и арбитра, которому пришлось воспользоваться свистком. Тем не менее, это произошло, и мы принимаем это как факт».

Конте попросили прокомментировать череду красных карточек после сезона, в котором мы обошлись без удалений…

«Безусловно, это странно, но это значит, что нам необходимо работать над многими моментами. Нам нужно улучшать свои тактические навыки, физическую форму. Нам необходимо исправить эту ситуацию и надеюсь, что нам будет больше везти в будущем».

«Я сам был игроком и знаю, что такие периоды случаются. Надеюсь, решения будут справедливыми по отношению не только к нам, но и к игрокам соперника. Иногда наши оппоненты должны были оставаться в меньшинстве, но оставались в полном составе».

В перерыве Тьемуэ Бакайоко вышел на поле вместо Педро, который получил болезненный удар в колено в стыке…

«Педро не был готов на 100%, и поэтому я решил заменить его в перерыве, — поясняет Конте. — Мы проконсультируемся с врачами, но я уверен, что там нет ничего серьезного».

В конце встречи на поле появился Эден Азар…

«Азар провел заключительные 20 минут очень хорошо. В среду он сможет выйти в старте против «Ноттингем Форест» и продолжить набирать форму. Надеемся, после этой игры он будет в полном порядке».