Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сергей ЗАЙЦЕВ: «Карпаты — бренд, играть за который надо заслужить»

И.о. главного тренера львовского клуба рассказал о ситуации внутри команды

  • 18.09.2017 10:53
  • 347 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Карпаты. Сергей Зайцев
© ФК Карпаты. Сергей Зайцев

Исполняющий главного тренера «Карпат» Сергей Зайцев рассказал о кадровых изменениях в команде и о ее перспективах.

- Перед началом чемпионата у меня не было много времени, теперь разгар сезона. Планы и задачи не изменились, от этого мы строим нашу работу. Ситуация непростая, но я надеюсь, что мы справимся с ней.

Играть буду сильнейшие, некоторые перестановки мы уже сделали. Некоторые игроки были отправлены в дубль, хотя шанс проявить себя будет у каждого. Я поговорил с каждым и объяснил, что возможность вернуться на поле будет. Это касается также игроков основной команды. «Карпаты» — это бренд, играть за который надо заслужить. И доказать это нужно не словами, а на футбольном поле.

У Худобяка травма. Он восстановится уже к следующей игре.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.