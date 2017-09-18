Сергей ЗАЙЦЕВ: «Карпаты — бренд, играть за который надо заслужить»

Исполняющий главного тренера «Карпат» Сергей Зайцев рассказал о кадровых изменениях в команде и о ее перспективах.

- Перед началом чемпионата у меня не было много времени, теперь разгар сезона. Планы и задачи не изменились, от этого мы строим нашу работу. Ситуация непростая, но я надеюсь, что мы справимся с ней.

Играть буду сильнейшие, некоторые перестановки мы уже сделали. Некоторые игроки были отправлены в дубль, хотя шанс проявить себя будет у каждого. Я поговорил с каждым и объяснил, что возможность вернуться на поле будет. Это касается также игроков основной команды. «Карпаты» — это бренд, играть за который надо заслужить. И доказать это нужно не словами, а на футбольном поле.

У Худобяка травма. Он восстановится уже к следующей игре.