Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
9-й тур
Верес
1:0
Ворскла
16.09.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Верес — Ворскла — 1:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Украины «Верес» — «Ворскла»

  • 18.09.2017 10:45
  • 331 просмотров
  • 0 комментария
Метки
veres.club
© veres.club

В поединке девятого тура УПЛ ровенский «Верес» с минимальным счетом обыграл полтавскую «Ворсклу»:

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.