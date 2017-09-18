Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК: «Удача отвернулась от Шахтера»

Форвард «Шахтера» Густаво Бланко-Лещук подвел итоги матча с «Черноморцем» (0:0) в рамках 9 тура УПЛ.
«Очень сложный матч получился. «Черноморец» всей командой закрылся в обороне. Считаю, «Шахтер» был лучше хозяев. Мы создали много моментов, но, к сожалению, не смогли забить. Нельзя не отметить и уверенную игру голкипера одесситов. В перерыве Паулу Фонсека просил действовать более компактно, а когда ушел с поля Факундо Феррейра, я должен был еще ближе сместиться к воротам соперника. У меня было несколько неплохих моментов, но удача отвернулась от нас», — отметил Бланко-Лещук.
Источник — ФК Шахтер
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