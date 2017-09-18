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Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК: «Удача отвернулась от Шахтера»

Нападающий донецкой команды разочарован ничьей с «Черноморцем» (0:0)

  • 18.09.2017 10:43
  • 353 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Густаво Бланко-Лещук
© ФК Шахтер Донецк. Густаво Бланко-Лещук

Форвард «Шахтера» Густаво Бланко-Лещук подвел итоги матча с «Черноморцем» (0:0) в рамках 9 тура УПЛ.

«Очень сложный матч получился. «Черноморец» всей командой закрылся в обороне. Считаю, «Шахтер» был лучше хозяев. Мы создали много моментов, но, к сожалению, не смогли забить. Нельзя не отметить и уверенную игру голкипера одесситов. В перерыве Паулу Фонсека просил действовать более компактно, а когда ушел с поля Факундо Феррейра, я должен был еще ближе сместиться к воротам соперника. У меня было несколько неплохих моментов, но удача отвернулась от нас», — отметил Бланко-Лещук.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    Ievgen Ieremenko
    online
      Ievgen Ieremenko, 18.09.2017 10:57
    +2
    и даже мутки не помогут выиграть чемпионат вам! динамо чемпион!
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    fff
      fff, 18.09.2017 11:02
    -4
    Ievgen Ieremenko, 18.09.2017 10:57
    и даже мутки не помогут выиграть чемпионат вам! динамо чемпион!
    ты лучше вспомни янг бойз
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    ABC
      ABC, 18.09.2017 11:05
    +3
    Отвернулась.Ещё у этого румына Срны допинг нашли,Ахмедову к бабке пора.
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    Jack Kilowat
    Jack Kilowat, 18.09.2017 11:13
    +1
    От вас повернулась Украина! Вы наркоманы-допингоманы!
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    serge1234
    online
      serge1234, 18.09.2017 11:45
    0
    fff, 18.09.2017 11:02

    ты лучше вспомни янг бойз
    Янг Бойз- Копанка 2:0, по пен. 4-2. Помним
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