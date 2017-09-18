Богдан БУТКО: «Голкипер одесситов вчера поймал кураж»

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко прокомментировал потерю очков донецкой командой в мачте против «Черноморца» (0:0).

«Знали, что «Черноморец» будет закрываться на своей половине, играть в пять защитников. Шансов было немало, правда не удалось реализовать эти моменты.

Главный тренер настаивал на том, чтобы мы быстрее переводили мяч с фланга на фланг и искали свободные зоны. Передачи проходили в штрафную, но, повторюсь, не смогли забить гол.

Особенно остро мы действовали во втором тайме, однако голкипер одесситов поймал кураж в этот вечер», – сказал Бутко.