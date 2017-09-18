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Богдан БУТКО: «Голкипер одесситов вчера поймал кураж»

Защитник «Шахтера» – о ничейном результате в поединке с «Черноморцем»

  • 18.09.2017 10:25
  • 557 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Шахтер. Богдан Бутко
© ФК Шахтер. Богдан Бутко

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко прокомментировал потерю очков донецкой командой в мачте против «Черноморца» (0:0).

«Знали, что «Черноморец» будет закрываться на своей половине, играть в пять защитников. Шансов было немало, правда не удалось реализовать эти моменты.

Главный тренер настаивал на том, чтобы мы быстрее переводили мяч с фланга на фланг и искали свободные зоны. Передачи проходили в штрафную, но, повторюсь, не смогли забить гол.

Особенно остро мы действовали во втором тайме, однако голкипер одесситов поймал кураж в этот вечер», – сказал Бутко.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 18.09.2017 10:47
    -1
    "поймал кураж" - жалюгідне виправдання невдах! Голкіпер просто якісно зробив свою роботу, як і захисники! А група атаки ШД цю саму роботу якісно зробити не змогла ось і все! "Поймал кураж" - це голкіпер Севільї Палоп в матчі проти ШД !
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    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 18.09.2017 11:20
    -1
    Ты бы хоть раз поднял голову и сделал нацеленную передачу вместо того чтоб просто лупить с перепугу, эффективность на нуле вчера была
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    uasportiv
      uasportiv, 18.09.2017 13:10
    0
    Бодя, прекращай пить пиво!
    увидишь, что эффективность повысится.
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