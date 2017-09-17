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Дубль Иммобиле принес Лацио победу над Дженоа

«Кьево» и «Аталанта» расписали мировую

  • 17.09.2017 23:57
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ФК Лацио
© ФК Лацио

Чемпионат Италии. 4-й тур

«Кьево» – «Аталанта» – 1:1
Голы:  1:0 – 52 Бастьен, 1:1 – 85, пенальти Гомес.

«Кьево» – Соррентино, Каччаторе, Томович, Цесар, Гобби (Гамберини, 54), Бастьен, Радованович, Хетемай (Депаоли, 74), Кастро, Инглезе, Бирса (Пуччарелли, 79).
«Аталанта» – Голлини, Масьелло, Кальдара, Паломино, Хатебур, де Рон, Фройлер (Кристанте, 67), Кастань (Орсолини, 74), Иличич, Куртич, Петанья (Гомес, 52).
Предупреждения: Цесар (41), Бастьен (44).
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«Дженоа» – «Лацио» – 2:3
Голы: 0:1 – 13 Баштуш, 1:1 – 57 Пеллегри, 1:2 – 70 Иммобиле, 2:2 – 73 Пеллегри, 2:3 – 82 Иммобиле.

«Дженоа» – Перин, Россеттини, Зуканович, Рози, Сполли (Хентилетти, 70), Таарабт, Кофи (Брлек, 56), Сентурион (Пеллегри, 33), Велозу, Риччи, Лаксальт.
«Лацио» – Стракоша, де Врей (Кайседо, 60), Раду, Баста (Марушич, 67), Баштуш, Лейва, Лулич, Луис Альберто, Мурджиа (Лукаку, 67), Милинкович-Савич, Иммобиле.
Предупреждения: Рози (39), де Врей (46), Луис Альберто (87).

Источник — Sport.ua

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