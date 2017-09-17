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Как Ярмоленко против Кельна феерил

Украинский вингер «Боруссии» поучаствовал в четырех голах своей новой команды

  • 17.09.2017 23:10
  • 5603 просмотров
  • 16 комментария
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Getty Images. Андрей Ярмоленко
© Getty Images. Андрей Ярмоленко

Украинский легионер «Боруссии» Андрей Ярмоленко сыграл первый матч на домашнем стадионе дортмундской команды.

В матче 4-го тура Бундеслиги против «Кельна» (5:0) 27-летний вингер поучаствовал в четырех голах своей команды и был заменен на 66-й минуте.

Вашему вниманию видеонарезка игровых моментов с участием Ярмоленко:

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Elblanko
      Elblanko, 17.09.2017 23:20
    -5
    шутка такая?????
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    zzg77
      zzg77, 17.09.2017 23:21
    +5
    А где же комменты шахтарей?
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    Elblanko
      Elblanko, 17.09.2017 23:25
    +3
    у мене відос не показує.
    Ссылка
    toroptsev80
      toroptsev80, 17.09.2017 23:28
    +2
    Видео нет, только звук.
    Ссылка
    vipfishman
      vipfishman, 17.09.2017 23:32
    +18
    Отличная игра Андрея..Сам не забил,но как поработал на команду,сколько обострений и результативных передач !!! Да,это не рыжий "атакующий полузащитник " одного украинского якобы гранда,за 9 в сборной матчей не отдавший ни одной результативной передачи
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    serge1234
      serge1234, 17.09.2017 23:33
    +6
    C видео все ОК. Просто у вас плееры нужные не установлены.
    Ссылка
    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 17.09.2017 23:52
    +9
    где шутки про бревно?
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    VAD
    VAD, 17.09.2017 23:57
    +3
    zzg77, 17.09.2017 23:21
    А где же комменты шахтарей?
    у них сегодня траур
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    Алексей Папахин
      Алексей Папахин, 18.09.2017 00:03
    +2
    дибилы?!
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    fff
      fff, 18.09.2017 00:17
    0
    zzg77, 17.09.2017 23:21
    А где же комменты шахтарей?
    если так дело пойдёт, скоро увидим ярмолу в реале или Барселоне
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    fff
      fff, 18.09.2017 00:23
    +4
    zzg77, 17.09.2017 23:21
    А где же комменты шахтарей?
    а где были комменты дынамовцев когда шахтёр наполи обыграл?
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    Jovi Burst
      Jovi Burst, 18.09.2017 00:41
    0
    Андрей великолепный матч выдал. Но главные матчи впереди, как и у Коноплянки. Сейчас особенно актуально почитать/послушать диванных экспертов, которые яростно, вплоть до мазолей на пальцах доказывали, что Бундеслига - это далеко не УПЛ, и там финты Ярмоленко проходить не будут, и вообще ему там делать нечего. Возможно, кто-то из них сделает выводы на будущее.
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    Jovi Burst
      Jovi Burst, 18.09.2017 00:45
    0
    fff, 18.09.2017 00:23
    zzg77, 17.09.2017 23:21
    А где же комменты шахтарей?

    а где были комменты дынамовцев когда шахтёр наполи обыграл?
    Я думаю, большинство болельщиков ДК банально не смотрят матчи ШД, поэтому что-то комментировать проблематично. Ну а по факту очевидно, что результат очень достойный. При том, насколько я понял, кроты более-менее заслуженно выиграли, а вовсе не благодаря удачному стечению обстоятельств. Лично я ожидал совсем другого результата, учитывая, с какими напрягами кротам давались последние победы в УПЛ.
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    Володимир Олійник
      Володимир Олійник, 18.09.2017 00:51
    0
    serge1234, 17.09.2017 23:33
    C видео все ОК. Просто у вас плееры нужные не установлены.
    как настроить? везде показЫВАЕТ ВИДЕО А ЭТО НЕТ.
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    fff
      fff, 18.09.2017 00:53
    0
    Jovi Burst, 18.09.2017 00:45
    fff, 18.09.2017 00:23
    zzg77, 17.09.2017 23:21 А где же комменты шахтарей? а где были комменты дынамовцев когда шахтёр наполи обыграл?

    Я думаю, большинство болельщиков ДК банально не смотрят матчи ШД, поэтому что-то комментировать проблематично. Ну а по факту очевидно, что результат очень достойный. При том, насколько я понял, кроты более-менее заслуженно выиграли, а вовсе не благодаря удачному стечению обстоятельств. Лично я ожидал совсем другого результата, учитывая, с какими напрягами кротам давались последние победы в УПЛ.
    А что там можно было комментировать после изнурительной игры шахтёра? Ничего катастрофического для шахтёра не произошло, динамо ещё не раз потеряет очки
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    oscarneon
      oscarneon, 18.09.2017 01:26
    0
    да, матч провел супер! НЕОЖИДАННО но факт!!) Продолжай в том же духе Андрей !
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