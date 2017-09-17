Как Ярмоленко против Кельна феерил

Украинский легионер «Боруссии» Андрей Ярмоленко сыграл первый матч на домашнем стадионе дортмундской команды.
В матче 4-го тура Бундеслиги против «Кельна» (5:0) 27-летний вингер поучаствовал в четырех голах своей команды и был заменен на 66-й минуте.
Вашему вниманию видеонарезка игровых моментов с участием Ярмоленко:
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
А где же комменты шахтарей?
а где были комменты дынамовцев когда шахтёр наполи обыграл?
zzg77, 17.09.2017 23:21 А где же комменты шахтарей? а где были комменты дынамовцев когда шахтёр наполи обыграл?
Я думаю, большинство болельщиков ДК банально не смотрят матчи ШД, поэтому что-то комментировать проблематично. Ну а по факту очевидно, что результат очень достойный. При том, насколько я понял, кроты более-менее заслуженно выиграли, а вовсе не благодаря удачному стечению обстоятельств. Лично я ожидал совсем другого результата, учитывая, с какими напрягами кротам давались последние победы в УПЛ.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.