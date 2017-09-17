Олег ДУЛУБ: Разница между красивой игрой и набором очков колоссальная

Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб:

— Если комментировать по игре, то, естественно, результатом мы довольны, потому мы находились с соперником в турнирной таблице на диаметрально противоположных сторонах. Донецкий «Шахтер» — одна из сильнейших команд в Украине и, наверное (я об этом не раз говорил) одна из лучших в Европе — по подбору исполнителей, по постановке игры. Поэтому результатом мы довольны.

— В роли тренера «Карпат» вы чуть было не насолили «Шахтеру». Получается, что с «Черноморцем» вам это лучше удалось, или ничья — это не тот случай, когда тренер может быть полностью доволен?

— Знаете, нужно принимать во внимание турнирное положение. Так что тот результат, которого мы достигли с «Шахтером», он положительный. Мы взяли очко. Еще раз повторю: разница между красивой игрой и набором очков — колоссальная. Когда ты находишься внизу турнирной таблицы, тебе нужно подниматься вверх. И здесь требуется совсем другая постановка игры. Естественно, во главу угла поставлен результат.

— Инициатором приглашением такого первоклассного вратаря были именно вы?

— Вы знаете, подписать такого вратаря на падающем флажке — это раз, наверное, в жизни. У меня была подобная ситуация в «Крумкачах», когда тоже на падающем флажке мы взяли Славу Плеханова. Игроки такого калибра редки. Но это случилось.

— Вы в Одессе уже освоились?

— Да, Одесса мне нравится. Мне очень нравятся солнце, море и люди, которые улыбаются.