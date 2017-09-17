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Роман САНЖАР: «В игре были спорные моменты»

«Олимпик» – «Динамо» – 1:2. Послематчевая пресс-конференция главного тренера дончан

  • 17.09.2017 22:20
  • 716 просмотров
  • 1 комментария
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Александр Попов, Роман Санжар
© Александр Попов, Роман Санжар

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар:

— Хорошая, напряженная игра с обилием голевых моментов. Пропустили необязательный гол. Затем удалось сравнять счет, но в какой-то момент мы выпустили свои эмоции из-под контроля, пошли ненужные фолы, разговоры с соперником, с судьями. Где-то потеряли над собой контроль, и игра из-за этого поломалась. Плюс, пропустили гол в раздевалку — «Динамо» наказало нас за то, что мы выходили из обороны мелким пасом, хотя договаривались с командой перед матчем этого избегать.
 
В перерыве поговорили с ребятами, попросили их, чтобы они взяли себя в руки, обуздали эмоции. В результате, второй тайм прошел в равной борьбе, были моменты. В конце матча мы нуждались в усилении игры, надо было чем-то дожимать соперника, и мы провели замены, но, к сожалению, они нашу игру не усилили, а, наоборот, ослабили. Поэтому, в принципе, результат закономерен.
 
— Почему ваши футболисты были таким «заведенными»?
— Тяжело сказать. Наверное, это был какой-то «перенастрой». В первом тайме мы действительно вышли из себя. Не могу даже понять, по какой причине. Повторюсь, в перерыве матча поговорили на эту тему с ребятами, и во втором тайме всё было уже нормально.
 
— Хацкевич сказал, что он недоволен судейством. А каково ваше мнение на этот счет?
— Игра получилась напряженной, и, действительно, в ней были спорные моменты. Судья ошибался в обе стороны. Из-за общего напряжения в игре, из-за наличия провокаций арбитру было тяжело объективно разобраться в некоторых ситуациях. Но все эти ошибки не были ключевыми. Так что судейство, в целом, считаю, было нормальным.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    serge1234
      serge1234, 17.09.2017 22:29
    -1
    Любимая песня цыгана про ошибки в две стороны, когда тебя тянут за все части тела
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