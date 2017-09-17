Роман САНЖАР: «В игре были спорные моменты»

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар:

— Хорошая, напряженная игра с обилием голевых моментов. Пропустили необязательный гол. Затем удалось сравнять счет, но в какой-то момент мы выпустили свои эмоции из-под контроля, пошли ненужные фолы, разговоры с соперником, с судьями. Где-то потеряли над собой контроль, и игра из-за этого поломалась. Плюс, пропустили гол в раздевалку — «Динамо» наказало нас за то, что мы выходили из обороны мелким пасом, хотя договаривались с командой перед матчем этого избегать.

В перерыве поговорили с ребятами, попросили их, чтобы они взяли себя в руки, обуздали эмоции. В результате, второй тайм прошел в равной борьбе, были моменты. В конце матча мы нуждались в усилении игры, надо было чем-то дожимать соперника, и мы провели замены, но, к сожалению, они нашу игру не усилили, а, наоборот, ослабили. Поэтому, в принципе, результат закономерен.

— Почему ваши футболисты были таким «заведенными»?

— Тяжело сказать. Наверное, это был какой-то «перенастрой». В первом тайме мы действительно вышли из себя. Не могу даже понять, по какой причине. Повторюсь, в перерыве матча поговорили на эту тему с ребятами, и во втором тайме всё было уже нормально.

— Хацкевич сказал, что он недоволен судейством. А каково ваше мнение на этот счет?

— Игра получилась напряженной, и, действительно, в ней были спорные моменты. Судья ошибался в обе стороны. Из-за общего напряжения в игре, из-за наличия провокаций арбитру было тяжело объективно разобраться в некоторых ситуациях. Но все эти ошибки не были ключевыми. Так что судейство, в целом, считаю, было нормальным.