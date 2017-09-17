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Севилья минимально одолела Жирону, Лас-Пальмас – Атлетик

Соперник луганской «Зари» в Лиге Европы потерпел первое поражение в чемпионате

  • 17.09.2017 21:58
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ФК Севилья
© ФК Севилья

Чемпионат Испании. 4-й тур

Жирона – Севилья – 0:1
Гол: 0:1 – 69 Муриэль.

Жирона – Ирайсос, Хуанпе, Эспиноса, Муньеса, Адай, Порту (Олунга, 80), Понс (Кайоде, 80), Гарсия, Гранель, Мохика, Стуани (Алейш Гарсия, 67).
Севилья – Рико, Каррису, Кароль, Коршья, Лангле, Гансо (Васкес, 63), Нзонзи, Монтойя (Меркадо, 77), Банега, Сарабия (Крон-Дели, 85), Муриэль.
Предупреждения: Нзонзи (21), Хуанпе (25), Коршья (45), Эспиноса (57), Каррису (71), Лангле (85), Васкес (90).
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Лас-Пальмас – Атлетик – 1:0
Гол: 1:0 – 87 Реми.

Лас-Пальмас – Чичисола, Лемос, Кастельяно, Маседо, Химо Наварро, Аквилани, Кастельяно (Гомес, 84), Виера, Витоло (Реми, 64), Халилович (Таннане, 37), Кальери.
Атлетик – Аррисабалага, Нуньес, Саборит, Боведа, Лапорт, Рауль Гарсия, Сусаета (Муниаин, 63), Иньяки Уильямс, Итурраспе (Беньят, 87), Сабин Мерино (Адурис, 63), Микель Весга.
Предупреждения: Кальери (58), Лапорт (60), Таннане (63), Адурис (64), Микель Весга (77).

Источник — Sport.ua

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