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9-й тур
Олимпик Д
1:2
Динамо Киев
17.09.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Абсолютно недоволен сегодняшним судейством!»

«Олимпик» – «Динамо» – 1:2. Послематчевая пресс-конференция главного тренера киевлян

  • 17.09.2017 22:07
  • 2238 просмотров
  • 9 комментария
Метки
Александр Попов, Александр Хацкевич
© Александр Попов, Александр Хацкевич

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич:

— Не хватает нам таких матчей в чемпионате. Получилась достаточно динамичная игра. Можно сказать, что команды играли без центра поля. Накал, борьба — всё присутствовало. За неделю это у нас уже третья игра, но пришлось играть с достаточно хорошим, организованным соперником. Так что эта победа вдвойне приятна.
 
— Как бы вы оценили судейство матча? По ходу встречи вы часто апеллировали к арбитру...
— На такие матчи надо назначать судей, которые смогут контролировать ход игры. Даже если не вести речь о всех спорных решениях, то момент на Кадаре — это чистая красная карточка, ведь игрок «Олимпика» целенаправленно шел в стык с риском нанесения травмы. Кроме того, на Мбокани был чистый пенальти.
 
Считаю, что арбитр сегодня просто не справился. Молодой рефери попал под давление. Идет игра кость в кость, а он неоднозначно трактует такие нарушения правил. Абсолютно недоволен сегодняшним судейством!
 
— Сегодня в составе «Динамо» приятно выделялся Пиварич. Его адаптация в «Динамо» близится к завершению?
— Я и раньше говорил, что Пиварич — это опытный футболист, игрок национальный сборной Хорватии. Сегодня он показал свой уровень, он очень высокий. Дай Бог, чтобы он держал этот уровень в следующих матчах.
 
— Уже знаете, что «Шахтер» не сумел обыграть «Черноморец»?
— Конечно, я слышал объявление диктора по стадиону. Кстати, говорят, там тоже к судье есть вопросы — он «обложил» «Черноморец» в последние шесть минут игры. Должно быть нормальное судейство. Когда есть претензии, я буду их высказывать, и высказывать жестко. Всё должно решаться на футбольном поле. ФФУ тоже должна понимать это, назначать судей, которые смогут контролировать ход матча, и подходить к этому вопросу более ответственно.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    Brian10
      Brian10, 17.09.2017 22:25
    -11
    Хацкевич ныть о судействе начал. Неужто "синдром Луческу" и до Динамо добрался?
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    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 17.09.2017 22:30
    -7
    Смотрел игру Черноморец-Шахтер. О каких обложенных штрафных говорит тренер Динамо? Он что, параллельно смотрел игру своих главных конкурентов? Что-то я не видел ни одного "левого" штрафного вообще за весь матч! Что, второй Луческу появился?
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    serge1234
      serge1234, 17.09.2017 22:32
    -1
    А чем дальше, тем хуже будет. Уже очевидна истина им. Рината Ло.хметова - победа любой ценой. Других шансов на попадание в группу ЛЧ у Копанки попросту нет. Тем более и Павелко они четко под себя подмяли. Ставки будут очень высоки. Будет шантаж, подкуп судей космическими суммами, крики Пени.сова про развал нашего футбола, от того что Лозанна запретит там играть. Все это будет.
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    vipfishman
      vipfishman, 17.09.2017 22:32
    +3
    Три чистых пенальти в ворота бамбасян...И все три павеловский " юный,но очень слепой" судейка почему то не заметил ))) ...
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    serge1234
      serge1234, 17.09.2017 22:34
    +7
    Владимир Копяк, 17.09.2017 22:30
    Смотрел игру Черноморец-Шахтер. О каких обложенных штрафных говорит тренер Динамо? Он что, параллельно смотрел игру своих главных конкурентов? Что-то я не видел ни одного "левого" штрафного вообще за весь матч! Что, второй Луческу появился?
    В концовке, на 92 минуте, был абсолютно левый штрафной. Не нужно, донбасс, в дурочку играть. Ты прекрасно понял о чем он.
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    kylt_lichnosti
      kylt_lichnosti, 17.09.2017 22:56
    +8
    Там такие руки на штрафных у Олимпика были. Как можно было не видеть? Выше головы...
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    Football877
      Football877, 17.09.2017 23:21
    +1
    Два чистых пенальти не плставилмза игру рукой. И на игре против Мбокани можно было ставить на точку. Два с половиной пенальти не поставил
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    udman11
      udman11, 18.09.2017 00:33
    0
    Фонсека говорит о судействе, он нытик, Хацкевич, он прав во всем. Вот она логика фанов ДК!
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    serge1234
      serge1234, 18.09.2017 01:15
    0
    udman11, 18.09.2017 00:33
    Фонсека говорит о судействе, он нытик, Хацкевич, он прав во всем. Вот она логика фанов ДК!
    Говорить можно о чем угодно, но есть несколько НО. Сегодня был минимум один стопудовый пеналь в ворота Олимпика и чистая красная им же и штрафного около ворот Одессы на 92 минуте, конечно же не было и в помине. Логика простая, нужно анализировать моменты, а не слушать чье-то нытье.
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