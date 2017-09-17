Александр ХАЦКЕВИЧ: «Абсолютно недоволен сегодняшним судейством!»

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич:

— Не хватает нам таких матчей в чемпионате. Получилась достаточно динамичная игра. Можно сказать, что команды играли без центра поля. Накал, борьба — всё присутствовало. За неделю это у нас уже третья игра, но пришлось играть с достаточно хорошим, организованным соперником. Так что эта победа вдвойне приятна.

— Как бы вы оценили судейство матча? По ходу встречи вы часто апеллировали к арбитру...

— На такие матчи надо назначать судей, которые смогут контролировать ход игры. Даже если не вести речь о всех спорных решениях, то момент на Кадаре — это чистая красная карточка, ведь игрок «Олимпика» целенаправленно шел в стык с риском нанесения травмы. Кроме того, на Мбокани был чистый пенальти.

Считаю, что арбитр сегодня просто не справился. Молодой рефери попал под давление. Идет игра кость в кость, а он неоднозначно трактует такие нарушения правил. Абсолютно недоволен сегодняшним судейством!

— Сегодня в составе «Динамо» приятно выделялся Пиварич. Его адаптация в «Динамо» близится к завершению?

— Я и раньше говорил, что Пиварич — это опытный футболист, игрок национальный сборной Хорватии. Сегодня он показал свой уровень, он очень высокий. Дай Бог, чтобы он держал этот уровень в следующих матчах.

— Уже знаете, что «Шахтер» не сумел обыграть «Черноморец»?

— Конечно, я слышал объявление диктора по стадиону. Кстати, говорят, там тоже к судье есть вопросы — он «обложил» «Черноморец» в последние шесть минут игры. Должно быть нормальное судейство. Когда есть претензии, я буду их высказывать, и высказывать жестко. Всё должно решаться на футбольном поле. ФФУ тоже должна понимать это, назначать судей, которые смогут контролировать ход матча, и подходить к этому вопросу более ответственно.