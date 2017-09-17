Паулу ФОНСЕКА: «Мы создавали, просто не хватило реализации»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека:

— Комментировать этот матч очень просто, потому что никакой длинной, интересной истории у него не было. Одна команда была все время закрыта у своих ворот, сидя в обороне, другая команда, пытаясь эту оборону вскрыть, создала огромное количество голевых моментов, но не смогла их реализовать.

— Сейчас всех волнует судьба Дарио Срны. Могли бы вы прояснить ситуацию, почему его не было на этом матче?

— Единственное, что я скажу по поводу Дарио: они не поехал сегодня с нами, потому что это было мое решение. Я решил дать ему отдохнуть после сложнейшей игры с «Наполи».

— Чего не хватило «Шахтеру», чтобы реализовать свои моменты?

— Не хватило забить, чтобы мяч залетел в ворота. Думаю, все видели, что сегодня происходило в игре. Я бы больше переживал, если бы команда не играла, не создавала. Нет, было очень много моментов, ребята достаточно хорошо себя показывали. Кто понимает футбол, ему должно быть ясно, что очень сложно создавать моменты, когда команда соперника полностью закрыта, выстроен «автобус» из десятерых игроков у своей штрафной. Мы создавали, просто не хватило реализации, в футболе такое бывает.

— В футболе большое значение имеет везение, можно ли сказать, что сегодня спортивное счастье от «Шахтера» отвернулось?— Честно говоря, я не тот человек, которые говорит об удаче или неудаче. Просто не хватило нашей реализации, не хватило работы. Ведь были явные моменты, но на пути стоял очень сильный вратарь.

— Тактика «Черноморца», наверное, не была для вас неожиданностью. Вы понимали, что соперник будет играть от обороны и ваша задача — эту оборону вскрыть. Получается, что план «Черноморца» выполнен, а ваш по какой-то причине нет?

— Да это случается с 90 процентов команд, играющих с нами. Не подумайте, что это критика в адрес «Черноморца». Каждый играет так, как он считает нужным, я просто констатирую то, что было в этой игре. Это ни в коем случае не критика в сторону «Черноморца».