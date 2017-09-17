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Реал увез победу из Сан-Себастьяна

«Реал Сосьедад» не сумел на домашнем стадионе отобрать очки у мадридского клуба

  • 17.09.2017 23:44
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realmadrid.com, Борха Майораль
© realmadrid.com, Борха Майораль

В поединке 4-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» в Сан-Себастьяне обыграл местный «Сосьедад» со счетом 3:1.

Примера. 4-й тур.

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) - «Реал» (Мадрид) - 1:3 (1:2)

Кевин Родригес, 29 - Борха Майораль, 19, Кевин Родригес, 36 (автогол), Гарет Бэйл, 61

«Реал Сосьедад»: Херонимо Рулли, Ариц Элустондо, Диего Хавьер Льоренте, Альваро Одриосола, Асьер Иярраменди, Давид Сурутуса, Серхио Каналес (Карлос Вела, 57), Кевин Родригес, Виллиан Жозе, Аднан Янузай (Иманол Агиррече, 77), Хавьер Прието (Хуанми, 69)

«Реал»: Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Тео Эрнандес (Начо Фернандес, 90+3), Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Гарет Бэйл, Марко Асенсио (Дани Себальос, 86), Иско, Каземиро, Лука Модрич, Борха Майораль (Лукас Васкес, 75)

Диего Хавьер Льоренте, 36. Асьер Иярраменди, 42. Аднан Янузай, 45+1. - Марко Асенсио, 38. Каземиро, 64.


Арбитр: Игнасио Иглесиас Вильянуэва
 

Удары (в створ): 10 (5) – 11 (7).
Угловые: 4 – 5.
Офсайды: 0 – 2.

Стадион: Аноэта (Сан-Себастьян, Испания)
 
 

 

Источник — Sport.ua

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