Динамо не без труда переиграло Олимпик в Киеве

Беспобедная серия «Олимпика» на момент начала 9-го тура составила уже три игры. Шанс исправить статистику был у дончан сегодня, на «съемной квартире», принадлежащей номинальным гостям в лице киевского «Динамо». «Бело-синим», в свою очередь, также надо было набирать очки. Особенно на фоне технического поражения от «Мариуполя» после знаменитой эпопеи с неприездом на матч. Ну, и заодно реабилитироваться за единственное поражение от «Олимпика» (1:2) в их последнем очном свидании на все том же стадионе им. В. Лобановского.

Александр Хацкевич отдавал себе отчет о том, что взломать оборонительные редуты соперника будет непросто. Так что, появление на поле со стартовых секунд сразу двух номинальных форвардов – Мбокани и Мораеса – выглядело вполне логичным, еще и на фоне отсутствия дисквалифицированного Сидорчука. «Динамо» все нагнетало, но до реального обострения дошло только на 18-й минуте, когда Шепелев решился на дальний удар метров с 20-ти – Махарадзе парировал этот выстрел.

А спустя две минуты «динамовцы» открыли счет. Цыганков с Буяльским обыгрались в центральной зоне, последний отправил мяч в штрафную, где его неудачно перехватил Шестаков – круглый опять прилетел к Цыганкову, который отправил его уже в почти пустые ворота. Зачем Махарадзе в этот момент вышел из ворот, известно, пожалуй, ему одному.

Взломав оборону номинальных хозяев, «бело-синие» продолжили по накатаной обстреливать «олимпийские» редуты. Уже через три минуты Цыганков с убойной позиции в пределах штрафной попал в защитника, а еще через две Вида после подачи с углового головой пробил рядом со штангой. Оборона гостей ошибалась все чаще, и на 35-й минуте Цыганков мог оформлять дубль: Махарадзе вновь ошибся, отбив на Виктора после удара Гонсалеса, но сменщик Ярмоленко на правом фланге с угла вратарской не попал в ворота.

Не забиваешь ты… Старое правило воплотил Моха, мяч к которому отскочил от Хачериди. Дончанин вторым касанием пробил впритирку со штангой.

Но не этому голу было суждено стать «раздевалочным». Три минуты – и свое слово сказал Буяльский. Да как сказал, через полполя сделав сольный рейд в стиле Марадоны (или Месси, кому как нравится) и оставив не у дел полкоманды соперника. После чего бильярдным ударом положил точно в нижний угол.

Начало второго тайма по своему сценарию мало отличалось от первого. На 48-й минуте Цыганков пробивал со штрафного – мяч пролетел в сантиметрах от штанги. Правда, судя по повтору, кожаный снаряд по пути встретился с рукой Мохи, однако арбитр встречи Виктор Копиевский оснований для пенальти не увидел. Еще через три минуты Мбокани упал в штрафной «Олимпика», но и здесь, по мнению рефери, все было в рамках правил.