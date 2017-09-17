Динамо не без труда переиграло Олимпик в Киеве

Беспобедная серия «Олимпика» на момент начала 9-го тура составила уже три игры. Шанс исправить статистику был у дончан сегодня, на «съемной квартире», принадлежащей номинальным гостям в лице киевского «Динамо». «Бело-синим», в свою очередь, также надо было набирать очки. Особенно на фоне технического поражения от «Мариуполя» после знаменитой эпопеи с неприездом на матч. Ну, и заодно реабилитироваться за единственное поражение от «Олимпика» (1:2) в их последнем очном свидании на все том же стадионе им. В. Лобановского.
Александр Хацкевич отдавал себе отчет о том, что взломать оборонительные редуты соперника будет непросто. Так что, появление на поле со стартовых секунд сразу двух номинальных форвардов – Мбокани и Мораеса – выглядело вполне логичным, еще и на фоне отсутствия дисквалифицированного Сидорчука. «Динамо» все нагнетало, но до реального обострения дошло только на 18-й минуте, когда Шепелев решился на дальний удар метров с 20-ти – Махарадзе парировал этот выстрел.
А спустя две минуты «динамовцы» открыли счет. Цыганков с Буяльским обыгрались в центральной зоне, последний отправил мяч в штрафную, где его неудачно перехватил Шестаков – круглый опять прилетел к Цыганкову, который отправил его уже в почти пустые ворота. Зачем Махарадзе в этот момент вышел из ворот, известно, пожалуй, ему одному.
Взломав оборону номинальных хозяев, «бело-синие» продолжили по накатаной обстреливать «олимпийские» редуты. Уже через три минуты Цыганков с убойной позиции в пределах штрафной попал в защитника, а еще через две Вида после подачи с углового головой пробил рядом со штангой. Оборона гостей ошибалась все чаще, и на 35-й минуте Цыганков мог оформлять дубль: Махарадзе вновь ошибся, отбив на Виктора после удара Гонсалеса, но сменщик Ярмоленко на правом фланге с угла вратарской не попал в ворота.
Не забиваешь ты… Старое правило воплотил Моха, мяч к которому отскочил от Хачериди. Дончанин вторым касанием пробил впритирку со штангой.
Но не этому голу было суждено стать «раздевалочным». Три минуты – и свое слово сказал Буяльский. Да как сказал, через полполя сделав сольный рейд в стиле Марадоны (или Месси, кому как нравится) и оставив не у дел полкоманды соперника. После чего бильярдным ударом положил точно в нижний угол.
Начало второго тайма по своему сценарию мало отличалось от первого. На 48-й минуте Цыганков пробивал со штрафного – мяч пролетел в сантиметрах от штанги. Правда, судя по повтору, кожаный снаряд по пути встретился с рукой Мохи, однако арбитр встречи Виктор Копиевский оснований для пенальти не увидел. Еще через три минуты Мбокани упал в штрафной «Олимпика», но и здесь, по мнению рефери, все было в рамках правил.
Преимущество «Динамо» было безоговорочным, а на 70-й минуте Буяльский мог стать автором дубля, но мячу после закрученного удара Виталия в дальнюю девятку не хватило сантиметров, чтобы попасть в створ ворот. А спустя три минуты Брикнеру не хватило точности, чтобы свести на нет шаткий перевес номинальных гостей. Бог тут, однозначно, был на стороне «Динамо», ведь Коваль среагировал на удар с опозданием. Пытался закрыть все вопросы в этой игре Гармаш, заменивший Мораеса незадолго до финального свистка, но ему было суждено лишь заставить понервничать защитников «Олимпика». И помочь своей команды удержать победный счет, который с учетом сенсационной ничьи «Шахтера» и «Черноморца» в Одессе вывел киевлян в лидеры турнирной таблицы.
Евгений САВЧУК
«Олимпик» (Донецк) - «Динамо» (Киев) - 1:2 (1:2)
Моха Рхарсалла, 42 - Виктор Цыганков, 20, Виталий Буяльский, 45+1
«Олимпик»: Заури Махарадзе, Антон Кравченко, Артем Шабанов, Виталий Федорив, Иван Брикнер (Эмерсон, 83), Андрей Богданов, Антон Поступаленко (Гути, 64), Иван Сондей, Станислав Беленький (Илья Михалев, 76), Моха Рхарсалла, Сергей Шестаков
«Динамо»: Максим Коваль, Домагой Вида, Евгений Хачериди, Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Виталий Буяльский, Жуниор Мораес (Денис Гармаш, 83), Владимир Шепелев (Никита Корзун, 76), Виктор Цыганков (Артем Кравец, 91), Дерлис Гонсалес, Дьемерси Мбокани
Антон Кравченко, 28. Виталий Федорив, 37. Моха Рхарсалла, 38. Андрей Богданов, 40. Антон Поступаленко, 62. Илья Михалев, 78. - Домагой Вида, 37. Дерлис Гонсалес, 59. Тамаш Кадар, 77. Виталий Буяльский, 90+3.
Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Удары (в створ): 5 (1) – 15 (7)
Угловые: 1 – 10
Офсайды: 2 – 5.
Зрителей: 7.000.
ОЛИМПИК - ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Протокольные данные сверены с официальными.
Евгений САВЧУК
«Олимпик» (Донецк) - «Динамо» (Киев) - 1:2 (1:2)
Моха Рхарсалла, 42 - Виктор Цыганков, 20, Виталий Буяльский, 45+1
«Олимпик»: Заури Махарадзе, Антон Кравченко, Артем Шабанов, Виталий Федорив, Иван Брикнер (Эмерсон, 83), Андрей Богданов, Антон Поступаленко (Гути, 64), Иван Сондей, Станислав Беленький (Илья Михалев, 76), Моха Рхарсалла, Сергей Шестаков
«Динамо»: Максим Коваль, Домагой Вида, Евгений Хачериди, Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Виталий Буяльский, Жуниор Мораес (Денис Гармаш, 83), Владимир Шепелев (Никита Корзун, 76), Виктор Цыганков (Артем Кравец, 91), Дерлис Гонсалес, Дьемерси Мбокани
Антон Кравченко, 28. Виталий Федорив, 37. Моха Рхарсалла, 38. Андрей Богданов, 40. Антон Поступаленко, 62. Илья Михалев, 78. - Домагой Вида, 37. Дерлис Гонсалес, 59. Тамаш Кадар, 77. Виталий Буяльский, 90+3.
Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Удары (в створ): 5 (1) – 15 (7)
Угловые: 1 – 10
Офсайды: 2 – 5.
Зрителей: 7.000.
ОЛИМПИК - ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Протокольные данные сверены с официальными.
Источник — Sport.ua
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