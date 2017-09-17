В Киеве открыли памятник Андрею Гусину

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков сообщил об открытии памятника бывшему игроку «Динамо» и сборной Украины Андрею Гусину, который ушел из жизни ровно 3 года назад.
«Открыли памятник Андрею Гусину - сегодня три года как... Вперед и вверх, так на скорости! Дорогой друг... Андрей Гусин!
Мне памятник понравился, сделано с любовью и смыслом, то есть огромным уважением. Самое сложное было согласовать видение родных и близких», - написал Франков в Twitter.
Напомним, 17 сентября 2014 года Андрей Гусин разбился на мотоцикле на автодроме «Чайка».
Источник — Twitter
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