В Киеве открыли памятник Андрею Гусину

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков сообщил об открытии памятника бывшему игроку «Динамо» и сборной Украины Андрею Гусину, который ушел из жизни ровно 3 года назад.

«Открыли памятник Андрею Гусину - сегодня три года как... Вперед и вверх, так на скорости! Дорогой друг... Андрей Гусин!

Мне памятник понравился, сделано с любовью и смыслом, то есть огромным уважением. Самое сложное было согласовать видение родных и близких», - написал Франков в Twitter.

Напомним, 17 сентября 2014 года Андрей Гусин разбился на мотоцикле на автодроме «Чайка».