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33-летнего черногорского голкипера Ленаца застрелили на тренировке

Злоумышленник помимо выстрелов во вратаря несколько раз выстрелил в воздух, отпугивая свидетелей

  • 17.09.2017 14:51
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Вечером 16 сентября голкипер клуба из первой лиги Черногории «Бокель» Горан Ленац получил огнестрельное ранение во время тренировки, которую проводил со своим приятелем. 33-летний вратарь был доставлен в больницу в критическом состоянии, но его жизнь медикам спасти не удалось. 
 
Силы полиции заблокировали город Котор и начали поиски убийцы. Местная радиостанция Skalaradio полагает, что преступник должен был хорошо знать местность, поскольку сумел скрыться в темноте. Отмечается, что злоумышленник помимо выстрелов в Ленаца несколько раз выстрелил в воздух, отпугивая тем самым свидетелей. 
 
Погибший вратарь был уважаемым человеком в клубе и среди горожан, в частности, он из своих средств финансировал подготовку молодых местных футбольных талантов.

Источник — Чемпионат

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