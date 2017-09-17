Сергей СИДОРЧУК: «Назначение капитаном, признаюсь, стало легким шоком»

Хавбек киевского «Динамо» Сергей Сидорчук прокомментировал свое назначение капитаном «бело-синих».

«Для меня назначение капитаном, признаюсь, стало легким шоком. Мы вернулись из сборной, и Александр Хацкевич объявил на собрании, что «Динамо» покинул Андрей Ярмоленко, а потом предложил мою кандидатуру. Голосования не было, но никто из партнеров возражать не стал.

Тот же Ярмоленко в сборной говорил, о том, что рекомендует меня тренерам, но я думал, что дальше шуток дело не зайдет. Оказалось, все очень серьезно. Постараюсь никого не разочаровать.

Был капитаном в детской школе — в выпускном классе. Когда выходили с «Металлургом» в УПЛ, на последние туров пять мне тоже дали повязку», – сказал Сидорчук.