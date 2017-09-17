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Сергей СИДОРЧУК: «Назначение капитаном, признаюсь, стало легким шоком»

Капитан киевского «Динамо» поделился своими первыми впечатлениями от новой роли в команде

  • 17.09.2017 14:30
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ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук
Хавбек киевского «Динамо» Сергей Сидорчук прокомментировал свое назначение капитаном «бело-синих».
 
«Для меня назначение капитаном, признаюсь, стало легким шоком. Мы вернулись из сборной, и Александр Хацкевич объявил на собрании, что «Динамо» покинул Андрей Ярмоленко, а потом предложил мою кандидатуру. Голосования не было, но никто из партнеров возражать не стал.
 
Тот же Ярмоленко в сборной говорил, о том, что рекомендует меня тренерам, но я думал, что дальше шуток дело не зайдет. Оказалось, все очень серьезно. Постараюсь никого не разочаровать.
 
Был капитаном в детской школе — в выпускном классе. Когда выходили с «Металлургом» в УПЛ, на последние туров пять мне тоже дали повязку», – сказал Сидорчук.

Источник — zbirna.com

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