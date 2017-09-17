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ЗАЙЦЕВ: «Приложил руку к приобретениям Мякушко, Акулинина и Гладкого»

Главный тренер «Карпат» с оптимизмом смотрит в будущее львовского коллектива

  • 17.09.2017 14:17
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ФК Карпаты. Сергей Зайце
© ФК Карпаты. Сергей Зайце
Новый наставник львовских «Карпат» Сергей Зайцев рассказал о кадровых изменениях в команде после своего прихода.
 
«Если откровенно, мне бы сейчас не хотелось озвучивать свои мысли по поводу низкого места «Карпат». Главное, совместными усилиями побыстрее выкарабкаться из ямы. Надеюсь, что с этим мы справимся. Стоит отметить, что в 2016-м мой тренерский штаб справился со своими обязанностями. Был взят курс на омоложении состава, а процесс смены поколений всегда непростой, и сразу было сложно рассчитывать на громкие победы.
 
Приглашение Наварро в команду было не по моей инициативе, я, как говорится, приложил руку к последним приобретениям «Карпат» — Мякушко, Акулинина, Гладкого. Не буду скрывать, что в составе нашей команды тоже произойдут кадровые изменения. Хотя это отнюдь не значит, что я не доверяю тем футболистам, которых пригласил мой предшественник», – сказал Зайцев.

Источник — zbirna.com

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