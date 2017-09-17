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ПСЖ зимой продаст Ди Марию, Дракслера, Пасторе, Моуру и Траппа

Парижане расстанутся с рядом футболистов, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей

  • 17.09.2017 13:57
  • 1924 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Анхель Ди Мария
© Getty Images. Анхель Ди Мария
Французский «Пари Сен-Жермен» во время январского трансферного окна будет вынужден расстаться с рядом футболистов, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей.
 
Парижане готовы продать хавбеков Анхеля Ди Марию, Юлиана Дракслера, Хавьера Пасторе, Лукаса Моуру, а также голкипера Кевина Траппа.
 
В августе Ди Марию и Дракслера связывали с переходом в каталонскую «Барселону».
 
Напомним, что во время летнего трансферного окна парижане приобрели нападающих Неймара и Килиана Мбаппе за общую сумму около 400 миллионов евро.

Источник — Mundo Deportivo

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Комментарии
    ihateyoubaby
      ihateyoubaby, 17.09.2017 14:20
    -2
    палкен. бери дракслера вместо тарасика!
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    leejohn
    online
      leejohn, 17.09.2017 15:18
    +1
    денег на ЗП Неймару не хватает)))
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    anarhisstt
      anarhisstt, 17.09.2017 15:24
    +5
    Пипец... Два игрока дороже чем построить Донбасс Арену...
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    sergrey4
    online
      sergrey4, 17.09.2017 15:35
    +1
    Они готовы, но цена наверняка немаленькая и кто ж их купит ? Доктор сказал - в Катар, значит в Катар.
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