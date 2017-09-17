ПСЖ зимой продаст Ди Марию, Дракслера, Пасторе, Моуру и Траппа

Французский «Пари Сен-Жермен» во время январского трансферного окна будет вынужден расстаться с рядом футболистов, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей.
Парижане готовы продать хавбеков Анхеля Ди Марию, Юлиана Дракслера, Хавьера Пасторе, Лукаса Моуру, а также голкипера Кевина Траппа.
В августе Ди Марию и Дракслера связывали с переходом в каталонскую «Барселону».
Напомним, что во время летнего трансферного окна парижане приобрели нападающих Неймара и Килиана Мбаппе за общую сумму около 400 миллионов евро.
Источник — Mundo Deportivo
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