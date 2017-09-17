Хосе БОРДАЛАС: «Ошибка Антунеша нанесла Хетафе много вреда»

Наставник испанского «Хетафе» Хосе Бордалас раскритиковал португальского левого защитника Виторину Антунеша за ошибку в матче против каталонской «Барселоны» (1:2).

«В матче с «Барселоной» повторился плохой сценарий встречи с «Cевильей». Мы были хорошо подготовлены и хорошо выглядели против каталонцев.

Но ошибка Антунеша при первом пропущенном мяче нанесла нам много вреда, а когда команда пропустила второй мяч, ситуация и вовсе выглядела дурацкой», – сказал Бордалас.