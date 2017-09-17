Хосе БОРДАЛАС: «Ошибка Антунеша нанесла Хетафе много вреда»

Наставник испанского «Хетафе» Хосе Бордалас раскритиковал португальского левого защитника Виторину Антунеша за ошибку в матче против каталонской «Барселоны» (1:2).
«В матче с «Барселоной» повторился плохой сценарий встречи с «Cевильей». Мы были хорошо подготовлены и хорошо выглядели против каталонцев.
Но ошибка Антунеша при первом пропущенном мяче нанесла нам много вреда, а когда команда пропустила второй мяч, ситуация и вовсе выглядела дурацкой», – сказал Бордалас.
Напомним, что Антунеш перешел в «Хетафе» из киевского «Динамо» на правах аренды с правом выкупа.
Источник — Marca
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Радуйтесь Ракицкому - он такой же надежный в защите, как и Антунеш. Хорошо бы еще он перестал "радовать" нас в сборной.
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