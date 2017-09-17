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Хосе БОРДАЛАС: «Ошибка Антунеша нанесла Хетафе много вреда»

Главный тренер испанского «Хетафе» раскритиковал игру 30-летнего футболиста в матче с «Барселоной»

  • 17.09.2017 13:35
  • 2787 просмотров
  • 5 комментария
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Getty Images. Виторину Антунеш
© Getty Images. Виторину Антунеш
Наставник испанского «Хетафе» Хосе Бордалас раскритиковал португальского левого защитника Виторину Антунеша за ошибку в матче против каталонской «Барселоны» (1:2).
 
«В матче с «Барселоной» повторился плохой сценарий встречи с «Cевильей». Мы были хорошо подготовлены и хорошо выглядели против каталонцев. 
 
Но ошибка Антунеша при первом пропущенном мяче нанесла нам много вреда, а когда команда пропустила второй мяч, ситуация и вовсе выглядела дурацкой», – сказал Бордалас.
 
Напомним, что Антунеш перешел в «Хетафе» из киевского «Динамо» на правах аренды с правом выкупа.

Источник — Marca

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Комментарии
    twister2806
      twister2806, 17.09.2017 13:44
    +11
    Вовремя Дк продало этот шлак).
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    Геннадий Горбан
    online
      Геннадий Горбан, 17.09.2017 13:47
    -12
    Комментарий свернут. Показать
    Антунеш вернись в Динамо!Мы тебе будем рады!
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    Yaroslav Polishchuk
      Yaroslav Polishchuk, 17.09.2017 14:03
    +5
    посмотрел повтор первого гола каталонцев - увидел только то что Антунеш боролся до конца, а рядом с ним был еще один защитник... Тренеру проще всего свалить вину на игрока, чем взять всю ответственность за результат на свои плечи
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    samird
      samird, 17.09.2017 14:06
    +10
    Геннадий Горбан, 17.09.2017 13:47
    Антунеш вернись в Динамо!Мы тебе будем рады!

    Радуйтесь Ракицкому - он такой же надежный в защите, как и Антунеш. Хорошо бы еще он перестал "радовать" нас в сборной.
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    Ossa8860
      Ossa8860, 17.09.2017 14:46
    +5
    Да если бы не этот Антунес, они бы эту"Брселону" в клочья! А потом ещё раз! И ещё три раза!
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