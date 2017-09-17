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Наставник Оболонь-Бровар Мазуренко подал в отставку

Главный тренер «пивоваров» подал в отставку после четвертого поражения подряд

  • 17.09.2017 12:32
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fcbrovar.obolon.ua. Олег Мазуренко
© fcbrovar.obolon.ua. Олег Мазуренко
Наставник ФК «Оболонь-Бровар» Олег Мазуренко подал в отставку. Об этом 39-летний специалист объявил после поражения «Руху» из Винников в матче 12-го тура Первой лиги – 0:1.
 
 
Мазуренко работал в киевском клубе с 2013 года. В октябре 2016 года он был назначен на должность главного тренера «пивоваров».
 
Отметим, что «Оболонь-Бровар» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков после 12 матчей.

Источник — ФК Оболонь-Бровар

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