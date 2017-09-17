Наставник Оболонь-Бровар Мазуренко подал в отставку

Наставник ФК «Оболонь-Бровар» Олег Мазуренко подал в отставку. Об этом 39-летний специалист объявил после поражения «Руху» из Винников в матче 12-го тура Первой лиги – 0:1.
Мазуренко работал в киевском клубе с 2013 года. В октябре 2016 года он был назначен на должность главного тренера «пивоваров».
Отметим, что «Оболонь-Бровар» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков после 12 матчей.
Источник — ФК Оболонь-Бровар
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