Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Воскресные матчи 9-го тура УПЛ начнутся с минуты молчания

Это решение было принято в связи с гибелью детей в одесском детском лагере

  • 17.09.2017 12:19
  • 1381 просмотров
  • 10 комментария
Метки
УПЛ
© УПЛ
Воскресные матчи девятого тура украинской Премьер-лиги будут начинаться с минуты молчания.
 
Это решение было принято в связи с гибелью детей в одесском детском лагере. В ночь на субботу, 16 сентября, сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли три девочки.

Источник — УПЛ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Олександр Панасюк
      Олександр Панасюк, 17.09.2017 12:54
    0
    R.I.P.
    Ссылка
    Геннадий Горбан
    online
      Геннадий Горбан, 17.09.2017 12:56
    -36
    Комментарий свернут. Показать
    Я видел пожар.Это какой то 5 летний мальчик с футболкой Динамо футболиста Ярмоленко сделал пожар.В конце он сказал "Слава України" и сразу сдох
    Ссылка
    Tyigena
    online
      Tyigena, 17.09.2017 13:02
    +13
    Геннадий Горбан, 17.09.2017 12:56
    Я видел пожар.Это какой то 5 летний мальчик с футболкой Динамо футболиста Ярмоленко сделал пожар.В конце он сказал "Слава України" и сразу сдох
    вот ты тварь! что бы ты сдох уепан!
    Ссылка
    Владимир_Скидан( Ст.Оскол)
    Владимир_Скидан( Ст.Оскол), 17.09.2017 13:29
    +15
    Геннадий Горбан, 17.09.2017 12:56
    Я видел пожар.Это какой то 5 летний мальчик с футболкой Динамо футболиста Ярмоленко сделал пожар.В конце он сказал "Слава України" и сразу сдох
    Где вас дебилов головой о пол роняют?
    Ссылка
    Олександр Панасюк
      Олександр Панасюк, 17.09.2017 13:42
    +10
    Гена Горбан Г андон
    Ссылка
    Геннадий Горбан
    online
      Геннадий Горбан, 17.09.2017 13:48
    -20
    Комментарий свернут. Показать
    Олександр Панасюк, 17.09.2017 13:42
    Гена Горбан Г андон
    эй ты чё в интернете такой смелый?
    Ссылка
    Юрий Алпатов
      Юрий Алпатов, 17.09.2017 14:12
    +5
    Геннадий Горбан, 17.09.2017 13:48
    Олександр Панасюк, 17.09.2017 13:42
    Гена Горбан Г андон

    эй ты чё в интернете такой смелый?
    Уебище лесное встретил бы тебя да язык вместе с позваночником вырвал.
    Это дети тварь. Админ прости за мат.
    Ссылка
    Kropivnizki_NETU
      Kropivnizki_NETU, 17.09.2017 14:40
    -5
    Присоединяюст к соболезнованиям родителям погибших детей.
    Но...., лицемерие многих на этом сайте просто зашкаливает.
    За задавленного на Донбассе украинским танком малыша Петро орден командиру вручил. По погибшим там же детям траур никто и не думал объявлять.
    И напомните мне, чьи это слова - Наши дети будут учиться в школе, а ихние пусть сидят в подвалах.
    Где были все эти скорбящие??? Особенно Гена-одэссит и его друган Аэрофафлер, и кто этих мразей хоть раз осудил, а админ их даже не банил.
    Ссылка
    Tyigena
    online
      Tyigena, 17.09.2017 15:09
    +2
    Kropivnizki_NETU, 17.09.2017 14:40За задавленного на Донбассе украинским танком малыша Петро орден командиру
    ну ,что петрило многоликое.вот здесь и сейчас ты опездл называешь имя или фамилию этого танкиста и даешь инфу про малыша,если ты не называешь ты питор!
    такие как ты гниды ,рассказывают про распятого мальчика ,будем и по нему скорбеть?
    было бы очень хорошо,что бы тебя танком переехало,в таком случае я бы даже салют заказал!
    Ссылка
    abbadon299@gmail.com
    online
      abbadon299@gmail.com, 17.09.2017 15:32
    0
    Чужих детей не бывает.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.