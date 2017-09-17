Воскресные матчи 9-го тура УПЛ начнутся с минуты молчания

Воскресные матчи девятого тура украинской Премьер-лиги будут начинаться с минуты молчания.
Это решение было принято в связи с гибелью детей в одесском детском лагере. В ночь на субботу, 16 сентября, сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли три девочки.
Источник — УПЛ
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Гена Горбан Г андон
эй ты чё в интернете такой смелый?
Это дети тварь. Админ прости за мат.
Но...., лицемерие многих на этом сайте просто зашкаливает.
За задавленного на Донбассе украинским танком малыша Петро орден командиру вручил. По погибшим там же детям траур никто и не думал объявлять.
И напомните мне, чьи это слова - Наши дети будут учиться в школе, а ихние пусть сидят в подвалах.
Где были все эти скорбящие??? Особенно Гена-одэссит и его друган Аэрофафлер, и кто этих мразей хоть раз осудил, а админ их даже не банил.
ну ,что петрило многоликое.вот здесь и сейчас ты опездл называешь имя или фамилию этого танкиста и даешь инфу про малыша,если ты не называешь ты питор!
такие как ты гниды ,рассказывают про распятого мальчика ,будем и по нему скорбеть?
было бы очень хорошо,что бы тебя танком переехало,в таком случае я бы даже салют заказал!
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