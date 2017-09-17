КАДАР: «Футболистам всегда не нравится, когда их критикуют болельщики»

Защитник «Динамо» Тамаш Кадар рассказал о матче против «Скендербеу» в групповом раунде Лиги Европы.

«Игрокам никогда не нравится, когда их критикуют их же болельщики. Из-за пропущенного мяча мы оказались не в самой хорошей ситуации. «Скендербеу» всего пару раз за 45 минут перешел центр поля и забил мяч. Где-то, возможно, была моя вина. Я мог действовать в том эпизоде быстрее.

В итоге мы все же одержали важную победу, забив три мяча. Когда счет стал 3:1 в нашу пользу, мы взяли игру под контроль, и концовка встречи не была нервозной.

Пенальти в ворота албанцев? В первом тайме была аналогичная ситуация, но судья не назначил одиннадцатиметровый. Во втором тайме игрок «Скендербеу» навалился на меня, и мне пришлось упасть. Арбитр стоял рядом и указал на точку», – сказал Кадар.