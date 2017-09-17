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КАДАР: «Футболистам всегда не нравится, когда их критикуют болельщики»

Защитник «Динамо» прокомментировал победу над «Скендербеу» в стартовом матче группового раунда ЛЕ

  • 17.09.2017 11:31
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  • 1 комментария
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ФК Динамо Киев. Тамаш Кадар
© ФК Динамо Киев. Тамаш Кадар
Защитник «Динамо» Тамаш Кадар рассказал о матче против «Скендербеу» в групповом раунде Лиги Европы. 
 
«Игрокам никогда не нравится, когда их критикуют их же болельщики. Из-за пропущенного мяча мы оказались не в самой хорошей ситуации. «Скендербеу» всего пару раз за 45 минут перешел центр поля и забил мяч. Где-то, возможно, была моя вина. Я мог действовать в том эпизоде быстрее.
 
В итоге мы все же одержали важную победу, забив три мяча. Когда счет стал 3:1 в нашу пользу, мы взяли игру под контроль, и концовка встречи не была нервозной.
 
Пенальти в ворота албанцев? В первом тайме была аналогичная ситуация, но судья не назначил одиннадцатиметровый. Во втором тайме игрок «Скендербеу» навалился на меня, и мне пришлось упасть. Арбитр стоял рядом и указал на точку», – сказал Кадар.

Источник — Динамомания

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Комментарии
    olexyn
    online
      olexyn, 17.09.2017 12:21
    +2
    "Во втором тайме игрок «Скендербеу» навалился на меня, и мне пришлось упасть" - та ні, руками тебе тримав, насправді. А те, що "пришлось упасть" - це вже "доігровка".
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