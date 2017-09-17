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Срна не сыграет против Черноморца

В Одессу на матч 9-го тура УПЛ прибыло 19 футболистов

  • 17.09.2017 10:59
  • 1974 просмотров
  • 28 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна
Защитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна не полетел с командой на матч против одесского «Черноморца». В Одессу прибыло 19 футболистов.
 
Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко.
 
Защитники: Богдан Бутко, Исмаили, Марсио Азеведо, Давит Хочолава, Иван Ордец, Ярослав Ракицкий.
 
Полузащитники: Тарас Степаненко, Алан Патрик, Фред, Виктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Дентиньо, Бернард, Иван Петряк.
 
Нападающие: Густаво Бланко-Лещук, Факундо Феррейра.
 
Матч девятого тура УПЛ «Черноморец» – «Шахтер» состоится сегодня, 17 сентября, в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало – в 19:30.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    twister2806
      twister2806, 17.09.2017 13:55
    -2
    Evil, 17.09.2017 12:28
    Минусуем активнее ваша прима балерина завершила карьеру если это правда
    На своих инвалидов из дырнамо смотри,с албанцами показали какие вы безнадежны).
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    Ak228
      Ak228, 17.09.2017 14:03
    0
    VAD, 17.09.2017 13:45
    Jeck, 17.09.2017 11:59
    Завжди дуже інформативна служба ФК Шахтар чомусь мовчить.Як тренується Шахтар, як фотографується, як прогулюється містами України перед поєдинками, то відразу викладають на сайті.А тут тишина.

    ищут как отмазать
    Епать вы параноики киевские
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    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 17.09.2017 14:25
    -2
    Напевно Суркіс "все купил", тобто дозу.
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    willian87
      willian87, 17.09.2017 14:30
    -3
    Sviatoslav Kudelych, 17.09.2017 14:25
    Напевно Суркіс "все купил", тобто дозу.
    это у вас "ахмет все купил", а у нас сурок может только шубы покупать судьям)
    на больше не хватит денег...
    про допинг это утка киевских журналистов
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    Elblanko
      Elblanko, 17.09.2017 14:39
    +1
    Ха ха... А шо ж, мастєра заголовків, спортЮЯ не придумали нічого про допінг. То так срач розводять, а тут шо????
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    Elblanko
      Elblanko, 17.09.2017 14:41
    0
    twister2806, 17.09.2017 13:55
    Evil, 17.09.2017 12:28
    Минусуем активнее ваша прима балерина завершила карьеру если это правда

    На своих инвалидов из дырнамо смотри,с албанцами показали какие вы безнадежны).
    Бухаєш???? Виграли 3:1
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    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 17.09.2017 15:11
    0
    willian87, 17.09.2017 14:30
    Sviatoslav Kudelych, 17.09.2017 14:25
    Напевно Суркіс "все купил", тобто дозу.

    это у вас "ахмет все купил", а у нас сурок может только шубы покупать судьям)на больше не хватит денег...про допинг это утка киевских журналистов
    Ну ясно ж ахметов - ваш Бог, його навіть згадувати просто так не можна, а історії з шубами (досить нечистій) вже 22 роки, а ви будете ще стільки ж згадувати. Пора придумати щось нове.
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    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 17.09.2017 15:12
    +1
    Elblanko, 17.09.2017 14:39
    Ха ха... А шо ж, мастєра заголовків, спортЮЯ не придумали нічого про допінг. То так срач розводять, а тут шо????
    Не було наказу.
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