Срна не сыграет против Черноморца

Защитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна не полетел с командой на матч против одесского «Черноморца». В Одессу прибыло 19 футболистов.
Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко.
Защитники: Богдан Бутко, Исмаили, Марсио Азеведо, Давит Хочолава, Иван Ордец, Ярослав Ракицкий.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Алан Патрик, Фред, Виктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Дентиньо, Бернард, Иван Петряк.
Нападающие: Густаво Бланко-Лещук, Факундо Феррейра.
Матч девятого тура УПЛ «Черноморец» – «Шахтер» состоится сегодня, 17 сентября, в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало – в 19:30.
Источник — ФК Шахтер
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Завжди дуже інформативна служба ФК Шахтар чомусь мовчить.Як тренується Шахтар, як фотографується, як прогулюється містами України перед поєдинками, то відразу викладають на сайті.А тут тишина.
ищут как отмазать
на больше не хватит денег...
про допинг это утка киевских журналистов
Минусуем активнее ваша прима балерина завершила карьеру если это правда
На своих инвалидов из дырнамо смотри,с албанцами показали какие вы безнадежны).
Напевно Суркіс "все купил", тобто дозу.
это у вас "ахмет все купил", а у нас сурок может только шубы покупать судьям)на больше не хватит денег...про допинг это утка киевских журналистов
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