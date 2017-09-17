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Дмитрий ХЛЕБАС: «Выходил на поле чтобы усилить игру, добавить в атаке»

Украинский форвард минского «Динамо» прокомментировал свой победный гол в матче с «Минском»

  • 17.09.2017 10:46
  • 503 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Динамо Минск. Дмитрий Хлебас
© ФК Динамо Минск. Дмитрий Хлебас
23-летний украинский нападающий минского «Динамо» Дмитрий Хлебас прокомментировал матч против ФК «Минск», в котором он забил победный мяч (1:0).
 
«Выходил на замену чтобы усилить игру, добавить в атаке, ведь счет был 0:0 и нужно было забивать. Перед выходом на поле, нужно хорошо подготовиться, завестись самому и завести организм, быть готовым к работе на газоне с первых секунд.
 
Мне очень нравится, когда болельщики на стадионе поддерживают тебя, это очень мотивирует. Хочется показать хорошую игру в такие моменты, чтобы люди на трибунах были довольны. Для меня это хорошая мотивация», – сказал Хлебас.

Источник — ФК Динамо Минск

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Комментарии
    John Jumriday
      John Jumriday, 17.09.2017 11:50
    0
    ЛУчше б его в сборной попробовали, нежели тех двух кадров, которые в Динамо на лавке пока сидят без практики
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