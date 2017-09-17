Дмитрий ХЛЕБАС: «Выходил на поле чтобы усилить игру, добавить в атаке»

23-летний украинский нападающий минского «Динамо» Дмитрий Хлебас прокомментировал матч против ФК «Минск», в котором он забил победный мяч (1:0).

«Выходил на замену чтобы усилить игру, добавить в атаке, ведь счет был 0:0 и нужно было забивать. Перед выходом на поле, нужно хорошо подготовиться, завестись самому и завести организм, быть готовым к работе на газоне с первых секунд.

Мне очень нравится, когда болельщики на стадионе поддерживают тебя, это очень мотивирует. Хочется показать хорошую игру в такие моменты, чтобы люди на трибунах были довольны. Для меня это хорошая мотивация», – сказал Хлебас.