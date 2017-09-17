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Очигава и Лукьянчук не сыграют против Динамо

Арендованные игроки «Олимпика» не имеют права выходить на поле в матчах против своего клуба

  • 17.09.2017 10:30
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olimpik.com.ua. Павел Лукьянчук
© olimpik.com.ua. Павел Лукьянчук
Сегодня киевское «Динамо» проведет свой очередной матч украинской Премьер-лиги. В рамках девятого тура команда Александра Хацкевича сыграет с донецким «Олимпиком».
 
В этой встрече не примут участия двое футболистов «Олимпика», арендованных у «Динамо», — Зураб Очигава и Павел Лукьянчук. Согласно арендному соглашению между клубами, эти исполнители не имеют права выходить на поле в матчах против своего клуба.
 
Кроме того, не помогут донецкой команде травмированные Евгений Цымбалюк и Владимир Доронин.
 
Напомним, матч «Олимпик» — «Динамо» является номинально гостевым для «бело-синих», но пройдет он на столичном стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, где сейчас принимает своих соперников донецкий клуб. Начало встречи — в 19:30.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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