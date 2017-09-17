Очигава и Лукьянчук не сыграют против Динамо

Сегодня киевское «Динамо» проведет свой очередной матч украинской Премьер-лиги. В рамках девятого тура команда Александра Хацкевича сыграет с донецким «Олимпиком».

В этой встрече не примут участия двое футболистов «Олимпика», арендованных у «Динамо», — Зураб Очигава и Павел Лукьянчук. Согласно арендному соглашению между клубами, эти исполнители не имеют права выходить на поле в матчах против своего клуба.

Кроме того, не помогут донецкой команде травмированные Евгений Цымбалюк и Владимир Доронин.

Напомним, матч «Олимпик» — «Динамо» является номинально гостевым для «бело-синих», но пройдет он на столичном стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, где сейчас принимает своих соперников донецкий клуб. Начало встречи — в 19:30.