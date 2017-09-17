Квитки на матч Україна – Хорватія у вільному продажу

9 жовтня 2017 року о 21:45 у м. Київ на НСК «Олімпійський» відбудеться ключовий матч кваліфікації чемпіонату світу-2018 між національними збірними командами з футболу України та Хорватії.

Цей матч має надзвичайне значення для збірної України, адже саме він визначить місце нашої команди в турнірній таблиці і в боротьбі за путівку до фіналу мундіалю.

З сьогоднішнього дня відкрито on-line продаж квитків на сайті e-sport.in.ua . Про старт продажу квитків в касах НСК «Олімпійський» буде повідомлено додатково.

Звертаємо Вашу увагу, що враховуючи світовий досвід та важливість дотримання заходів максимальної безпеки під час масових заходів, квитки на матч Україна – Хорватія будуть іменними.

ПРОЦЕДУРА ПРИДБАННЯ КВИТКІВ

ON-LINE НА САЙТІ E-SPORT.IN.UA

Одна особа в може придбати не більше 4-х квитків.

Для придбання квитків необхідно ввести: ПІБ, серію та номер паспорта, ІПН (за винятком неповнолітніх), номер мобільного телефону та електронну адресу всіх осіб, на яких купуються квитки.

У разі, якщо квитки купуються на особу віком до 16 років, вказуються дані свідоцтва про народження.

Протягом доби система опрацьовуватиме запит, проводячи верифікацію даних покупця.

Через 24 години після замовлення на електронну адресу замовника надійде лінк для оплати замовлення.

Після здійснення процедури оплати – на електронну адресу замовника надійдуть всі іменні електронні квитки для кожної особи окремо.

В КАСАХ СТАДІОНУ НСК «ОЛІМПІЙСЬКИЙ»

Для придбання квитка при собі потрібно мати оригінал власного паспорту та ксерокопію паспортів решти осіб (не більше трьох), на яких купуються квитки.

У разі, якщо квитки купуються на особу віком до 16 років, обов’язковим документом для придбання квітка є свідоцтво про народження (оригінал або копія).

Кожен з 4-х квитків буде іменним, тобто на «корінці» квитка буде нанесено ПІБ особи-власника, яка може потрапити за ним на стадіон.

Одна особа може придбати не більше 4-х квитків.

УВАГА! Остерігайтесь підробок! З метою захисту квитків, на кожному з них нанесена голограма з логотипом Федерації футболу України.

ВХІД НА СТАДІОН

УВАГА! Вхід на стадіон розпочнеться з 19:00. Зважаючи на додаткову процедуру контролю, просимо вболівальників, для власної зручності, приходити на стадіон, по можливості, заздалегідь до початку матчу.

Потрапити на стадіон можна лиже пред’явивши один з наступних документів:

паспорт громадянина України або іншої країни;

закордонний паспорт України або іншої країни;

свідоцтво про народження (для дітей до 16 років) – копія;

посвідчення водія;

іменну банківську картку з фотографією;

інший документ, що посвідчує особу у відповідності до ЗУ «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус.

Відповідальні служби стадіону будуть проводити звірку ПІБ на квитку з одним із зазначених вище документів. Потрапити на стадіон може лише особа, дані якої на квитку збігаються з даними в документах, що посвідчують особу.

Продавати та передавати квитки будь-яким чином іншим особам заборонено.

Квитки обміну та поверненню не підлягають.

При втраті або пошкодженні квитка дублікат не видається, а кошти не повертаються.

Сподіваємося на Ваше розуміння та гідну підтримку головної команди країни на столичній арені!

#МиЗбірна!