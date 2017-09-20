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Море, рыба и футбол. Едем в фан-тур в Албанию на игру Косово - Украина

Sport.ua организовывает фан-тур на очередной матч сборной Украины

  • 20.09.2017 07:00
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Море, рыба и футбол. Едем в фан-тур в Албанию на игру Косово - Украина

Не успели болельщики сборной Украины вернуться из Исландии, как снова пора в путь! В этот раз держим курс на Албанию, где команда Андрея Шевченко проведет матч отбора на чемпионат мира 2018 против сборной Косова. Встреча состоится 6 октября в албанском городе Шкодер.

Sport.ua вместе с партнерами организовывает тур на этот поединок.

Что мы знаем про Албанию? Море! Нельзя не воспользоваться этим моментом и не понежиться пару дней на солнце и закрыть сезон.

Даты тура: 03.10 – 09.10 (есть вариант 05.10 – 09.10).

03.10. Транзитом через Вену летим в столицу Албании Тирану. В Вене у нас будет целый день для прогулок, штруделей и оперы. И сразу же из Тираны отправимся в город-курорт Дуррес, который расположился на побережье Адриатического моря. Тут и заселимся, прямо у моря. 5 ночей, отель, завтраки, двухместные номера, лепота!

А в Дурресе морепродукты, «украинские цены» и просто спокойный отдых.

04.10-06.10. В этот период съездим на экскурсию в Тирану (по желанию) или посвятим время прогулке по Дурресу. А может, арендуем машины и поедем на юг Албании купаться в Ионическом море!

06.10. С утра отправимся в город Шкодер, где вечером сборная Украины будет играть с командой Косова. Шкодер — один из древнейших и наиболее известных городов Албании с богатейшим историко-культурным наследием. В настоящее время также является основным экономическим центром северной Албании.

07.10. После матча вернемся в Дуррес, где проведем еще один день.

08.10. Улетаем в Киев транзитом через Вену. Расходимся.

Стоимость тура:
03-09.10 – 490 евро
05-09.10 – 420 евро

В стоимость входят: все авиаперелеты (ручная кладь) по маршруту, проживание 5 (3) ночей в отеле в Дурресе (двухместное размещение, завтраки), билет на футбол, страховка (при необходимости), сопровождение организатора (при наборе группы от 5 человек).

Запись на тур: travel@sport.ua или же по телефону +380739118587

Источник — Travelmaker

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