Черноморец – Шахтер. Анонс

Донецкий «Шахтер» стал главным героем футбольной недели в Украине, и по праву – далеко не каждый день наши клубы обыгрывают в еврокубках представителей топ-чемпионатов. Спустя несколько дней, когда эмоции уже улеглись, хочется пожелать чемпиону Украины, чтобы он в групповом раунде Лиги чемпионов не ограничился этой одной, пусть и яркой победой.

«Прекрасно понимаем, насколько сложна Лига чемпионов, но нашей главной целью всегда является чемпионат Премьер-лиги», – так говорил Паулу Фонсека накануне матча с «Наполи», подобные заявления главного тренера «Шахтера» звучали и задолго до этой игры, и ни в коей мере не являлись желанием подстелить соломки в преддверии группового этапа. В нынешней ситуации для «горняков» крайне важно оставаться в орбите главного еврокубкового турнира – это и солидные премиальные, это и стимул для футболистов, которые в этом турнире находятся под пристальным присмотром и скаутов, и тренеров национальных сборных.

В связи с тем, что матчи Лиги чемпионов не идут через неделю, и ближайшая игра «Шахтера», а это выезд в Манчестер, будет только через 10 дней, в матче очередного тура чемпионата Украины, где соперником дончан будет «Черноморец», Паулу Фонсеке нет необходимости идти на массовые ротации, какие мы могли видеть в конце прошлого чемпионата. И все-таки какие-то изменения можно ожидать. Есть в составе «горняков» ряд футболистов, которые со старта сезона играют практически без замен, как, к примеру, Пятов или Срна. К тому же, стоит вспомнить, что у Тайсона были проблемы со здоровьем перед игрой с «Наполи», и даже стоял вопрос о его выходе на поле. Плюс, как показала игра Лиги чемпионов, Марлос не в лучшей форме. Ну, и наверняка Бланко-Лещук уж точно истомился, из матча в матч наблюдая за игрой со скамейки запасных. Последнее слово, естественно, в выборе футболистов за Фонсекой, а у «Шахтера» до «МанСити» еще будет выездная игра в Кропивницком в следующую субботу, где «Зирка» просто так на заклание не отдастся.

Первый блин комом Олега Дулуба после возвращения в Украину не вышел, «Черноморец» выиграл в Кропивницком, и это главный итог для одесситов, которые, несмотря на взятые три очка, все равно остались на последнем месте в турнирной таблице. В конкретной игре против «Зирки» самые «свежие» новички «Черноморца» однозначно помогли, но насколько они готовы и в дальнейшем способствовать подъему одесситов оттуда, куда они обвалились, это остается вопросом. В меньшей степени это касается голкипера Гутора, что до «трех мушкетеров» из Франции, как уже успели окрестить троицу в составе Бамба, Вага и Алассана, то в случае, если и сегодня Олег Дулуб доверит им место в стартовом составе, об этих футболистах мы получим более полное представление. Даже сам новый наставник одесситов не скрывает, что он не в полном объеме владеет информацией, «на каком уровне физической готовности они находятся». Одну игру на эмоциях сыграть всегда можно, но когда начинается конвейер из матчей, идущих один за другим, пробелы в физической готовности обязательно вылезут.

Богатая статистика очных матчей между «Черноморцем» и «Шахтером» на уровне Премьер-лиге, и сегодня им в 47-й раз сыграть друг против друга на высшем уровне чемпионатов Украины. «Горняки» имеют внушительное преимущество в виде 33-х побед в 42-х матчах, одесситы были сильнее 7 раз, 6 игр завершились вничью, мячи 92:28. Одну из своих побед «моряки» одержали в прошлом сезоне, сенсационно взяв три очка в выездном матче в Харькове в третьем круге – 2:1. В остальных трех матчах у «Черноморца» три поражения с общим счетом 1:9.

Львовский арбитр Юрий Можаровский в своих 109-ти матчах в Премьер-лиге уже много раз работал на играх и «Черноморца», и «Шахтера». Одесситы 15 раз пересекались с Можаровским: 2 матча выиграли, 3 сыграли вничью и 10 проиграли, мячи 8:27. Матчи «Шахтера» Можаровский судил 20 раз, и фиксировал 14 побед «горняков», две ничьи, и 4 их поражения, мячи 51:17.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Гутор, Бамба, Зубейко, Жунич, Ваг, Васин, Хобленко, Ковалец, Алассан, Политыло, Татарков



«Шахтер»: Н. Шевченко, Ракицкий, Ордец, Исмаили, Бернард, Коваленко, Бутко, Дентиньо, Степаненко, Фред, Феррейра



17 сентября, воскресенье