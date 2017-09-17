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9-й тур
Черноморец
:
Шахтер Д
17.09.2017 19:30   ТВ-трансляция: 

Черноморец – Шахтер. Анонс

Более главный матч, чем против «Наполи»

  • 17.09.2017 10:30
  • 2095 просмотров
  • 10 комментария
Метки
chernomorets.odessa.ua
© chernomorets.odessa.ua
Донецкий «Шахтер» стал главным героем футбольной недели в Украине, и по праву – далеко не каждый день наши клубы обыгрывают в еврокубках представителей топ-чемпионатов. Спустя несколько дней, когда эмоции уже улеглись, хочется пожелать чемпиону Украины, чтобы он в групповом раунде Лиги чемпионов не ограничился этой одной, пусть и яркой победой.
 
«Прекрасно понимаем, насколько сложна Лига чемпионов, но нашей главной целью всегда является чемпионат Премьер-лиги», – так говорил Паулу Фонсека накануне матча с «Наполи», подобные заявления главного тренера «Шахтера» звучали и задолго до этой игры, и ни в коей мере не являлись желанием подстелить соломки в преддверии группового этапа. В нынешней ситуации для «горняков» крайне важно оставаться в орбите главного еврокубкового турнира – это и солидные премиальные, это и стимул для футболистов, которые в этом турнире находятся под пристальным присмотром и скаутов, и тренеров национальных сборных.
 
В связи с тем, что матчи Лиги чемпионов не идут через неделю, и ближайшая игра «Шахтера», а это выезд в Манчестер, будет только через 10 дней, в матче очередного тура чемпионата Украины, где соперником дончан будет «Черноморец», Паулу Фонсеке нет необходимости идти на массовые ротации, какие мы могли видеть в конце прошлого чемпионата. И все-таки какие-то изменения можно ожидать. Есть в составе «горняков» ряд футболистов, которые со старта сезона играют практически без замен, как, к примеру, Пятов или Срна. К тому же, стоит вспомнить, что у Тайсона были проблемы со здоровьем перед игрой с «Наполи», и даже стоял вопрос о его выходе на поле. Плюс, как показала игра Лиги чемпионов, Марлос не в лучшей форме. Ну, и наверняка Бланко-Лещук уж точно истомился, из матча в матч наблюдая за игрой со скамейки запасных. Последнее слово, естественно, в выборе футболистов за Фонсекой, а у «Шахтера» до «МанСити» еще будет выездная игра в Кропивницком в следующую субботу, где «Зирка» просто так на заклание не отдастся.
 
Первый блин комом Олега Дулуба после возвращения в Украину не вышел, «Черноморец» выиграл в Кропивницком, и это главный итог для одесситов, которые, несмотря на взятые три очка, все равно остались на последнем месте в турнирной таблице. В конкретной игре против «Зирки» самые «свежие» новички «Черноморца» однозначно помогли, но насколько они готовы и в дальнейшем способствовать подъему одесситов оттуда, куда они обвалились, это остается вопросом. В меньшей степени это касается голкипера Гутора, что до «трех мушкетеров» из Франции, как уже успели окрестить троицу в составе Бамба, Вага и Алассана, то в случае, если и сегодня Олег Дулуб доверит им место в стартовом составе, об этих футболистах мы получим более полное представление. Даже сам новый наставник одесситов не скрывает, что он не в полном объеме владеет информацией, «на каком уровне физической готовности они находятся». Одну игру на эмоциях сыграть всегда можно, но когда начинается конвейер из матчей, идущих один за другим, пробелы в физической готовности обязательно вылезут.
 
Богатая статистика очных матчей между «Черноморцем» и «Шахтером» на уровне Премьер-лиге, и сегодня им в 47-й раз сыграть друг против друга на высшем уровне чемпионатов Украины. «Горняки» имеют внушительное преимущество в виде 33-х побед в 42-х матчах, одесситы были сильнее 7 раз, 6 игр завершились вничью, мячи 92:28. Одну из своих побед «моряки» одержали в прошлом сезоне, сенсационно взяв три очка в выездном матче в Харькове в третьем круге – 2:1. В остальных трех матчах у «Черноморца» три поражения с общим счетом 1:9.
 
Львовский арбитр Юрий Можаровский в своих 109-ти матчах в Премьер-лиге уже много раз работал на играх и «Черноморца», и «Шахтера». Одесситы 15 раз пересекались с Можаровским: 2 матча выиграли, 3 сыграли вничью и 10 проиграли, мячи 8:27. Матчи «Шахтера» Можаровский судил 20 раз, и фиксировал 14 побед «горняков», две ничьи, и 4 их поражения, мячи 51:17.
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
 
Ориентировочные составы:
 
«Черноморец»: Гутор, Бамба, Зубейко, Жунич, Ваг, Васин, Хобленко, Ковалец, Алассан, Политыло, Татарков

«Шахтер»: Н. Шевченко, Ракицкий, Ордец, Исмаили, Бернард, Коваленко, Бутко, Дентиньо, Степаненко, Фред, Феррейра

17 сентября, воскресенье
«Черноморец»  «Шахтер»
Одесса. Стадион «Черноморец». 19.30
ТВ-трансляция на канале «2+2»
 Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)
 Прогноз Sport.ua – 1:2

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Черноморец» – «Шахтер»?
  • 25.71% (9)
    1. 0:2
  • 22.86% (8)
    2. 0:3
  • 20% (7)
    3. 1:1
  • 11.43% (4)
    4. 1:3
  • 5.71% (2)
    5. 1:2
  • 5.71% (2)
    6. 1:0
  • 2.86% (1)
    7. Другой вариант
  • 2.86% (1)
    8. 3:0
  • 2.86% (1)
    9. 2:1
  • 0% (0)
    10. 3:3
  • 0% (0)
    11. 3:2
  • 0% (0)
    12. 3:1
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    13. 2:3
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    14. 2:2
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    16. 0:1
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    17. 0:0
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Комментарии
    Геннадий Горбан
    online
      Геннадий Горбан, 17.09.2017 11:18
    -9
    Комментарий свернут. Показать
    Черноморец 0:7 Шахтер(Хет-Рик Фейреры,голы Бланко,Тайсона,Марлоса,Бернарда)
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    orl405
      orl405, 17.09.2017 11:32
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    Геннадий Горбан, 17.09.2017 11:18
    Черноморец 0:7 Шахтер(Хет-Рик Фейреры,голы Бланко,Тайсона,Марлоса,Бернарда)
    Зачем? Пара-тройка и хватит. Реально осталось две команды. Остальные отстой полный. Могут выскочить из трусов при везении и стимулировании. Жопа полная. Постепенно и у лидеров уровень снижается.
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    Віктор
    Віктор, 17.09.2017 11:42
    0
    Бажаю перемоги Чорноморцю.
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    VAD
    VAD, 17.09.2017 11:48
    -4
    про обдолбавшегося балеруна невелено было писать?
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    arvipin
      arvipin, 17.09.2017 11:50
    +1
    0:4. Если выйдет молодежь.
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    abbadon299@gmail.com
    online
      abbadon299@gmail.com, 17.09.2017 12:18
    +2
    Дружище 0:7 не многовато.
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    takvan123
      takvan123, 17.09.2017 12:38
    0
    После матча с Наполи,матч будет не простой,сил было потрачено много,быстрее всего будет играть полуосновной состав,но побеждать нужно.Не соглаен с составом,Ордец быстрее всего останется в запасе,по берегут.мой прогноз 0-2.
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    p_s_l
    online
      p_s_l, 17.09.2017 12:41
    0
    Более главный матч, чем против «Наполи»
    Главное, интригующе назвать статью)) Интрига в одном: сколько одесситы пропустят.
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    twister2806
      twister2806, 17.09.2017 13:15
    0
    В ничью могут скатать.
    Ссылка
    Валерий Бирзул
      Валерий Бирзул, 17.09.2017 13:43
    -3
    Желаю Коваленко сыграть, как сыграл за сборную...
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