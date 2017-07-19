Барселона не будет продавать Неймара в ПСЖ за 222 миллиона евро

Руководство испанской «Барселоны» опровергло информацию о скором переходе бразильского нападающего Неймара в французский ПСЖ.
«Мы полностью спокойны и хотим, чтобы Неймар остался и был счастлив в «Барселоне». Он фантастический футболист, один из лучших в мире. Мы даже не рассматриваем предложения по его трансферу, какие бы суммы там ни фигурировали», - сообщил пресс-секретарь каталонского клуба Хосе Вивес.
Напомним, ранее сообщалось, что Неймар перейдет в ПСЖ за 222 миллиона евро.
Источник — As.com
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