Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Барселона не будет продавать Неймара в ПСЖ за 222 миллиона евро

Клуб даже не рассматривает предложения по трансферу бразильца, несмотря на фантастические суммы

  • 19.07.2017 13:51
  • 465 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Getty Images. Неймар
© Getty Images. Неймар
Руководство испанской «Барселоны» опровергло информацию о скором переходе бразильского нападающего Неймара в французский ПСЖ.
 
«Мы полностью спокойны и хотим, чтобы Неймар остался и был счастлив в «Барселоне». Он фантастический футболист, один из лучших в мире. Мы даже не рассматриваем предложения по его трансферу, какие бы суммы там ни фигурировали», - сообщил пресс-секретарь каталонского клуба Хосе Вивес.
 
Напомним, ранее сообщалось, что Неймар перейдет в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Источник — As.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    lempke
    online
    lempke, 19.07.2017 14:12
    0
    "Барселона не будет продавать Неймара в ПСЖ за 222 миллиона евро", а вот за 250 - будет
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.