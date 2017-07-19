Видимо нихера не нашли, раз на этом тема закрылась!))))Ну как по мне, то надо быть полным мудаком...

"Барселона не будет продавать Неймара в ПСЖ за 222 миллиона евро", а вот за 250 - будет...

Такой сепар как ты всегда недоволен будешь. Ты наверное судью из лугандонии хочешь.

Львов и Киев - два города где болеют за Динамо ! Первый матч Динамо - судья Грысьо из Львова уже...

Норм.