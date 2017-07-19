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Челси увеличил зарплату Антонио Конте в два раза

Теперь наставник лондонского клуба будет получать 10 миллионов фунтов в год

  • 19.07.2017 13:36
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Getty Images. Антонио Конте
© Getty Images. Антонио Конте
Английский футбольный клуб «Челси» заключил новый контракт с итальянским тренером Антонио Конте. Новое соглашение рассчитано на два года, а зарплата коуча увеличилась в два раза.
 
«Я рад, что подписал новый контракт с «Челси». Мы очень много работали во время первого сезона и добились потрясающего результата, я этим очень горжусь. Теперь нам нужно работать еще упорнее, чтобы оставаться наверху турнирной таблицы чемпионата», - сообщил Конте.
 
По новому договору итальянский специалист будет получать 10 миллионов фунтов за сезон. Ранее его годовая зарплата составляла 5 миллионов фунтов. Конте возглавил «Челси» летом 2016 года. Предыдущий контракт 47-летнего Антонио Конте был рассчитан на три года и еще не истек.
 
«В прошлом сезоне Антонио добился потрясающих результатов, он быстро адаптировался к английскому футболу и вывел клуб на первую строчку АПЛ. Новый контракт говорит о том, что мы верим в то, что он поможет нам добиться успеха, как в домашнем чемпионате, так и в Лиге чемпионов, куда мы возвращаемся в новом сезоне», - подчеркнула директор клуба Марина Грановская.
 
В сезоне 2016/17 «Челси» под руководством Антонио Конте стал чемпионом Англии, а также дошел до финала Кубка страны, где уступил лондонскому «Арсеналу». «Аристократы» одержали рекордные 30 побед за сезон, в том числе 13 - подряд.

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