Челси увеличил зарплату Антонио Конте в два раза

Английский футбольный клуб «Челси» заключил новый контракт с итальянским тренером Антонио Конте. Новое соглашение рассчитано на два года, а зарплата коуча увеличилась в два раза.

«Я рад, что подписал новый контракт с «Челси». Мы очень много работали во время первого сезона и добились потрясающего результата, я этим очень горжусь. Теперь нам нужно работать еще упорнее, чтобы оставаться наверху турнирной таблицы чемпионата», - сообщил Конте.

По новому договору итальянский специалист будет получать 10 миллионов фунтов за сезон. Ранее его годовая зарплата составляла 5 миллионов фунтов. Конте возглавил «Челси» летом 2016 года. Предыдущий контракт 47-летнего Антонио Конте был рассчитан на три года и еще не истек.

«В прошлом сезоне Антонио добился потрясающих результатов, он быстро адаптировался к английскому футболу и вывел клуб на первую строчку АПЛ. Новый контракт говорит о том, что мы верим в то, что он поможет нам добиться успеха, как в домашнем чемпионате, так и в Лиге чемпионов, куда мы возвращаемся в новом сезоне», - подчеркнула директор клуба Марина Грановская.

В сезоне 2016/17 «Челси» под руководством Антонио Конте стал чемпионом Англии, а также дошел до финала Кубка страны, где уступил лондонскому «Арсеналу». «Аристократы» одержали рекордные 30 побед за сезон, в том числе 13 - подряд.