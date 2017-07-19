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Сталь переносит офис из Каменского в Киев

Домашние матчи каменский клуб будет проводить на стадионе имени Банникова

  • 19.07.2017 13:19
  • 651 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Сталь
© ФК Сталь
«Сталь» переносит свой офис из Каменского в Киев, а домашние матчи будет проводить на стадионе имени Банникова.
 
Вероятно, перенос офиса связан с желанием клуба соответствовать регламенту УПЛ, который обязывает играть на стадионе, который находится на территории населенного пункта по месту государственной регистрации клуба.
 
Руководство «Стали» собиралось реконструировать стадион в Каменском, но особых подвижек там не происходит, а главный спонсор клуба ДМК имеет очень серьезные проблемы и только недавно возобновил производственную деятельность.
 
В прошлом сезоне «Сталь» проводила свои матчи в Днепре на стадионе «Метеор». Первый домашний матч в новом сезоне «Сталь» проведет только в 3-м туре, против «Шахтера». Ориентировочно матч состоится 29 июля.
 
Напомним, ранее болельщики «сталеваров» написали открытое письмо мэру Каменского, в котором были обеспокоены тем, что их команда не играет в родном городе.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 19.07.2017 13:35
    +1
    РОЗВЕЛИ мешкангців Камянського, був Металург, а немає нічого, а на стадіоні РУЇНИ, ватртувало б людям КІПІШ підняти......
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    Crusaider
    online
      Crusaider, 19.07.2017 14:13
    0
    Ара поводить себе як вдома.
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