Сталь переносит офис из Каменского в Киев

«Сталь» переносит свой офис из Каменского в Киев, а домашние матчи будет проводить на стадионе имени Банникова.

Вероятно, перенос офиса связан с желанием клуба соответствовать регламенту УПЛ, который обязывает играть на стадионе, который находится на территории населенного пункта по месту государственной регистрации клуба.

Руководство «Стали» собиралось реконструировать стадион в Каменском, но особых подвижек там не происходит, а главный спонсор клуба ДМК имеет очень серьезные проблемы и только недавно возобновил производственную деятельность.

В прошлом сезоне «Сталь» проводила свои матчи в Днепре на стадионе «Метеор». Первый домашний матч в новом сезоне «Сталь» проведет только в 3-м туре, против «Шахтера». Ориентировочно матч состоится 29 июля.