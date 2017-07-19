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Карпаты просят болельщиков прийти на стадион Украина и поддержать клуб

«Зелено-белые» представили проморолик к матчу второго тура УПЛ против Ворсклы

  • 19.07.2017 13:05
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  • 1 комментария
Метки
ФК Карпаты
© ФК Карпаты

Матч второго тура УПЛ «Карпаты» - «Ворскла» состоится в воскресенье, 23 июля, во Львове, на стадионе «Украина».

Источник — ФК Карпаты

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