Матч второго тура УПЛ «Карпаты» - «Ворскла» состоится в воскресенье, 23 июля, во Львове, на стадионе «Украина».
Источник — ФК Карпаты
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Матч второго тура УПЛ «Карпаты» - «Ворскла» состоится в воскресенье, 23 июля, во Львове, на стадионе «Украина».
Источник — ФК Карпаты
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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