Гладкий перейдет в Карпаты, если согласится на уменьшение зарплаты

Форвард Александр Гладкий может вернуться в львовские «Карпаты». Футболист присутствовал на матче «Карпаты» – «Зирка», который состоялся 16 июля во Львове. Чтобы подписать контракт с «Карпатами», 29-летнему нападающему придется согласиться на существенное уменьшение зарплаты.

Напомним, в конце прошлого сезона форвард разорвал соглашение с киевским «Динамо» по обоюдному согласию. Теперь львовский клуб может подписать футболиста без выплаты компенсации

Весеннюю часть прошлого сезона Александр Гладкий провел на правах аренды в львовских «Карпатах», где сыграл 13 матчей, забил 4 мяча и отдал 3 ассиста.