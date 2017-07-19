Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Гладкий перейдет в Карпаты, если согласится на уменьшение зарплаты

29-летний форвард присутствовал на матче «Карпаты» – «Зирка» во Львове

  • 19.07.2017 12:49
  • 1367 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Карпаты. Александр Гладкий (слева)
© ФК Карпаты. Александр Гладкий (слева)
Форвард Александр Гладкий может вернуться в львовские «Карпаты». Футболист присутствовал на матче «Карпаты» – «Зирка», который состоялся 16 июля во Львове. Чтобы подписать контракт с «Карпатами», 29-летнему нападающему придется согласиться на существенное уменьшение зарплаты.
 
Напомним, в конце прошлого сезона форвард разорвал соглашение с киевским «Динамо» по обоюдному согласию. Теперь львовский клуб может подписать футболиста без выплаты компенсации
 
Весеннюю часть прошлого сезона Александр Гладкий провел на правах аренды в львовских «Карпатах», где сыграл 13 матчей, забил 4 мяча и отдал 3 ассиста.
 

 

Источник — Twitter

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 19.07.2017 14:05
    +1
    давай Сашко, Карпати - твоя команда.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.