Гладкий перейдет в Карпаты, если согласится на уменьшение зарплаты

Форвард Александр Гладкий может вернуться в львовские «Карпаты». Футболист присутствовал на матче «Карпаты» – «Зирка», который состоялся 16 июля во Львове. Чтобы подписать контракт с «Карпатами», 29-летнему нападающему придется согласиться на существенное уменьшение зарплаты.
Напомним, в конце прошлого сезона форвард разорвал соглашение с киевским «Динамо» по обоюдному согласию. Теперь львовский клуб может подписать футболиста без выплаты компенсации
Весеннюю часть прошлого сезона Александр Гладкий провел на правах аренды в львовских «Карпатах», где сыграл 13 матчей, забил 4 мяча и отдал 3 ассиста.
Гладкий - майже карпатівець. На грі з Зіркою сидів такий серйозний у віп-ложі. Щоправда, на суттєве зменшення зарплати доведеться піти...— Спортивка (@Sportyvka) 19 липня 2017 р.
Источник — Twitter
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