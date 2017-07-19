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Матч Шахтер — Динамо обслужит Юрий Можаровский

Стали известны арбитры матчей второго тура украинской Премьер-лиги

  • 19.07.2017 12:06
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ФК Шахтер. Юрий Можаровский
© ФК Шахтер. Юрий Можаровский

Комитет арбитров Федерации футбола Украины назначил судей на матчи второго тура украинской Премьер-лиги.

Суббота, 22 июля
 
«Верес» – «Александрия» – Николай Балакин (Киевская область)
 
«Черноморец» – «Сталь» – Сергей Березка (Киевская область)
 
«Шахтер» – «Динамо» – Юрий Можаровский (Львов)
 
Воскресенье, 23 июля
 
«Карпаты» – «Ворскла» – Игорь Пасхал (Херсон)
 
«Заря» – Мариуполь» – Александр Дердо (Черноморск)
 
«Звезда» – «Олимпик» – Анатолий Абдула (Харьков)
 

Источник — Комитет арбитров ФФУ

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