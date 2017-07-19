Матч Шахтер — Динамо обслужит Юрий Можаровский

Комитет арбитров Федерации футбола Украины назначил судей на матчи второго тура украинской Премьер-лиги.
Суббота, 22 июля
«Верес» – «Александрия» – Николай Балакин (Киевская область)
«Черноморец» – «Сталь» – Сергей Березка (Киевская область)
«Шахтер» – «Динамо» – Юрий Можаровский (Львов)
Воскресенье, 23 июля
«Карпаты» – «Ворскла» – Игорь Пасхал (Херсон)
«Заря» – Мариуполь» – Александр Дердо (Черноморск)
«Звезда» – «Олимпик» – Анатолий Абдула (Харьков)
Источник — Комитет арбитров ФФУ
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