Громов поддерживает форму с Ворсклой

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В тиши трибун: Динамо начинает чемпионат с победы над Черноморцем 11:00 — kvlad200760 Для всех поклонников Динамо -меня можно еще больше заминусовать но от этого игра Динамо лучше не ...

Руслан РОТАНЬ: «Могу в любой момент набрать Андрея Шевченко» 10:37 — pike1 я тоже всегда могу позвонить своему начальнику, вот так просто взять и позвонить, а что в этом уд...