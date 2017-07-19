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Громов поддерживает форму с Ворсклой

Бывший игрок российского ФК «Крылья Советов» может вернуться в полтавский клуб

  • 19.07.2017 10:58
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vorskla.com.uа. Артем Громов (справа)
© vorskla.com.uа. Артем Громов (справа)
С молодежным составом «Ворсклы» тренируется воспитанник полтавского футбола Артем Громов.
 
Громов выступал за полтавскую «Ворсклу» с 2009 по 2016 год, после чего перешел в киевское «Динамо». Затем полгода пробовал свои силы самарских «Крыльях Советов», но в российским клубе провел только три матча.
 
В активе 27-летнего футболиста два матча за Национальную сборную Украины.

Источник — MatchDay

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