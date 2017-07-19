Дмитрий ХЛЕБАС: «Чувствую, что смог бы закрепиться в Динамо»

Нападающий киевского «Динамо» Дмитрий Хлебас прокомментировал уход в аренду.
«Не скажу, что мне надоело уходить в аренду. Более того, всем молодым игрокам, которые интересуются футболом, а не деньгами, я советую уходить в аренду. Для меня деньги никогда не были важнее футбола, и я всегда выбирал профессиональный рост. Но относительно того, в какой клуб перейду на этот раз, пока ничего сказать не могу.
Сначала нужно изучить имеющиеся предложения, посоветоваться. А вообще, конечно, хотел бы играть за «Динамо». Чувствую по себе, что смог бы закрепиться в основном составе», — рассказал Хлебас.
Источник — Профутбол
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