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Дмитрий ХЛЕБАС: «Чувствую, что смог бы закрепиться в Динамо»

23-летний форвард «бело-синих» рассказал, что хотел бы играть за столичный клуб

  • 19.07.2017 10:41
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ФК Ворскла. Дмитрий Хлебас
© ФК Ворскла. Дмитрий Хлебас
Нападающий киевского «Динамо» Дмитрий Хлебас прокомментировал уход в аренду.
 
«Не скажу, что мне надоело уходить в аренду. Более того, всем молодым игрокам, которые интересуются футболом, а не деньгами, я советую уходить в аренду. Для меня деньги никогда не были важнее футбола, и я всегда выбирал профессиональный рост. Но относительно того, в какой клуб перейду на этот раз, пока ничего сказать не могу. 
 
Сначала нужно изучить имеющиеся предложения, посоветоваться. А вообще, конечно, хотел бы играть за «Динамо». Чувствую по себе, что смог бы закрепиться в основном составе», — рассказал Хлебас.

Источник — Профутбол

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