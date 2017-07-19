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ХАВИ: «В конце сезона повешу бутсы на гвоздь»

Бывший полузащитник «Барселоны» сообщил, что завершит карьеру игрока, но останется в футболе

  • 19.07.2017 10:27
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Getty Images. Хави
© Getty Images. Хави
Хавбек катарского «Аль-Садда» Хави заявил, что повесит бутсы на гвоздь по окончании сезона 2017/18.
 
«Этот сезон последний для меня в качестве футболиста, затем я повешу бутсы на гвоздь, но останусь в футболе. Планирую быть тренером. Я знаю методику, но нужно научиться использовать эти знания», — сообщил Хави.
 
Напомним, в этом сезоне Хави выиграл с «Аль-Саддом» Кубок Катара.

Источник — As.com

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