ХАВИ: «В конце сезона повешу бутсы на гвоздь»

Хавбек катарского «Аль-Садда» Хави заявил, что повесит бутсы на гвоздь по окончании сезона 2017/18.
«Этот сезон последний для меня в качестве футболиста, затем я повешу бутсы на гвоздь, но останусь в футболе. Планирую быть тренером. Я знаю методику, но нужно научиться использовать эти знания», — сообщил Хави.
Напомним, в этом сезоне Хави выиграл с «Аль-Саддом» Кубок Катара.
Источник — As.com
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